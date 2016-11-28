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亚洲 | 2016年 11月 28日 星期一 08:00 BJT

台湾货币市场：11月28日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北11月28日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
            
    宽松因素：
    --央行到期定存单3,776.50亿台币。 
    --公债还本与付息共5.152905亿台币。              
    
    紧缩因素：    
    --央行料将发行定存单。 
    --Banco Santander Chile发行五年期国际板债券1.85亿美元。        
    -------------------------------------------------------------------------
    本提存期： 
    
    宽松因素：
    --央行存单到期 共7,006亿台币。     
        11/29                    1,966.50亿台币
        11/30                    1,072.50亿台币
        12/01                    1,659.50亿台币
        12/02                    2,307.50亿台币
   
    --月底军公教薪饷拨款。       
            
    紧缩因素：
    --11/29：United Overseas Bank发行30年期国际板债券4,900万美元。
    --11/29：中国信托商业银行发行30年期国际板债券7,800万美元。
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)   

 (记者 罗两莎 ；审校)

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