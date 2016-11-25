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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 15:51 BJT

金属期市：伦敦期锌触及近九年高位，因需求增速料超过供应

锌市今年料有400,000吨短缺。但这个缺口可以轻易被库存补上，路透调查显示，LME注册仓库的锌库存高于440,000吨。

全球锌供应一直在萎缩，因澳洲、加拿大和爱尔兰的大型矿山储备枯竭。随着锌含量较丰富的矿石被开采出来，秘鲁等其他主要生产国的产量有所下降。

麦格理银行测算，全球供应单是在2016年上半年就减少多达14.5%。

LME三个月期锌 一度高见每吨2,767美元，为2008年3月6日以来最高。0719GMT时涨1.3%至2,761美元。

上海期交所主力期锌合约 收高3.6%至每吨23,045元人民币(3,333美元)。

LME期铜 持平于每吨5,868美元，上海期铜 攀升1.7%至48,100元。(完)

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(编译 刘秀红/艾茂林; 审校 白云/王洋)

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