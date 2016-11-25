金属期市：伦敦期锌触及近九年高位，因需求增速料超过供应

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
锌市今年料有400,000吨短缺。但这个缺口可以轻易被库存补上，路透调查显示，LME注册仓库的锌库存高于440,000吨。
全球锌供应一直在萎缩，因澳洲、加拿大和爱尔兰的大型矿山储备枯竭。随着锌含量较丰富的矿石被开采出来，秘鲁等其他主要生产国的产量有所下降。
麦格理银行测算，全球供应单是在2016年上半年就减少多达14.5%。
LME三个月期锌 一度高见每吨2,767美元，为2008年3月6日以来最高。0719GMT时涨1.3%至2,761美元。
上海期交所主力期锌合约 收高3.6%至每吨23,045元人民币(3,333美元)。
LME期铜 持平于每吨5,868美元，上海期铜 攀升1.7%至48,100元。(完)
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(编译 刘秀红/艾茂林; 审校 白云/王洋)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。