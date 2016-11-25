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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 16:23 BJT

中国期市：上海螺纹钢期货大涨7%，官方称超额完成年度钢铁去产能目标

上海期交所螺纹钢期货 触及7%的涨停板，收于每吨3,154元人民币(456美元)。

该收位接近11月14日创下的2014年5月以来最高点3,220元。

钢材价格上涨推高了原材料铁矿石的价格。大连商品交易所交投最活跃的铁矿石期货 收盘涨4.6%至每吨653.50元人民币，稍早曾触及656.50元，接近周四创下的33个月高点658.50元。

期货价格上涨应该也会推高现货铁矿石价格。现货铁矿石价格本周已上涨近6%，上周则累计下跌8.8%。

据Metal Bulletin数据显示，中国青岛港铁矿石价格.IO62-CNO=MB上涨1.4%至每吨76.93美元。

中国铁矿石期货波动性加剧也令国际铁矿石价格坐上过山车，对交易员和钢厂而言意味着风险。一些交易员和钢厂正对受中国投机资金摆布的市场失去信心。

汤森路透数据显示，周三是大连主力铁矿石合约自2015年7月以来波动最为剧烈的交易日。(完) (编译 王洋/汪红英；审校 高琦/王颖)

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