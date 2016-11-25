中国期市：上海螺纹钢期货大涨7%，官方称超额完成年度钢铁去产能目标

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
上海期交所螺纹钢期货 触及7%的涨停板，收于每吨3,154元人民币(456美元)。
该收位接近11月14日创下的2014年5月以来最高点3,220元。
钢材价格上涨推高了原材料铁矿石的价格。大连商品交易所交投最活跃的铁矿石期货 收盘涨4.6%至每吨653.50元人民币，稍早曾触及656.50元，接近周四创下的33个月高点658.50元。
期货价格上涨应该也会推高现货铁矿石价格。现货铁矿石价格本周已上涨近6%，上周则累计下跌8.8%。
据Metal Bulletin数据显示，中国青岛港铁矿石价格.IO62-CNO=MB上涨1.4%至每吨76.93美元。
中国铁矿石期货波动性加剧也令国际铁矿石价格坐上过山车，对交易员和钢厂而言意味着风险。一些交易员和钢厂正对受中国投机资金摆布的市场失去信心。
汤森路透数据显示，周三是大连主力铁矿石合约自2015年7月以来波动最为剧烈的交易日。(完) (编译 王洋/汪红英；审校 高琦/王颖)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。