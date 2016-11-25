版本:
中国
债券 | 2016年 11月 25日 星期五 15:56 BJT

《汇市简讯》欧元/美元上涨，但料受压于美德公债收益率之差扩大

0725 GMT

* 欧元/美元上涨30个点，欧洲开盘在1.0575-1.0604，亚洲低位在1.0538

* 1.0594为100日移动均线切入位，1.0636为200日移动均线突破位，利率和公债收益率应将施压

* 美国/德国公债收益率之差扩大，2年期和10年期公债收益率之差为3个基点 reut.rs/2fezUcZ

* 今日法国公债赎回和息票金额为157亿欧元

* 就期权到期的情况来看，1.04/1.05之下交易兴趣寥寥reut.rs/2fXJC0j

* 今日在1.0475-1.0530有13亿欧元到期，在1.060有18亿欧元到期(完)

(编译 王琛；审校 白云)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐