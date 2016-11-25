《汇市简讯》欧元/美元上涨，但料受压于美德公债收益率之差扩大

标题新闻：标准普尔确认比利时“AA/A-1+”信贷评等，展望为稳定
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0725 GMT
* 欧元/美元上涨30个点，欧洲开盘在1.0575-1.0604，亚洲低位在1.0538
* 1.0594为100日移动均线切入位，1.0636为200日移动均线突破位，利率和公债收益率应将施压
* 美国/德国公债收益率之差扩大，2年期和10年期公债收益率之差为3个基点 reut.rs/2fezUcZ
* 今日法国公债赎回和息票金额为157亿欧元
* 就期权到期的情况来看，1.04/1.05之下交易兴趣寥寥reut.rs/2fXJC0j
* 今日在1.0475-1.0530有13亿欧元到期，在1.060有18亿欧元到期(完)
(编译 王琛；审校 白云)
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