《汇市简讯》欧元/美元上涨，但料受压于美德公债收益率之差扩大

0725 GMT

* 欧元/美元上涨30个点，欧洲开盘在1.0575-1.0604，亚洲低位在1.0538

* 1.0594为100日移动均线切入位，1.0636为200日移动均线突破位，利率和公债收益率应将施压

* 美国/德国公债收益率之差扩大，2年期和10年期公债收益率之差为3个基点 reut.rs/2fezUcZ

* 今日法国公债赎回和息票金额为157亿欧元

* 就期权到期的情况来看，1.04/1.05之下交易兴趣寥寥reut.rs/2fXJC0j

* 今日在1.0475-1.0530有13亿欧元到期，在1.060有18亿欧元到期(完)