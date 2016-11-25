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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 15:48 BJT

表格：外资在韩国股市买超189亿韩元

路透11月25日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0728GMT，外资在韩国股市买超189亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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11月25日 18.9 -11.8 -36.6

^11月24日 -141.4 104.3 13.8

11月23日 164.7 406.6 -216.3

11月22日 344.9 51.7 -140.3

11月21日 68.3 -49.0 -39.3

11月18日 61.5 -331.0 235.0

11月17日 61.8 -90.7 7.1

11月16日 -8.0 65.7 -71.0

11月15日 -205.9 109.2 71.8

11月14日 -344.5 278.1 30.7

11月11日 -449.5 378.2 89.7

11月10日 47.9 229.5 -310.1

11月 9日 -213.9 309.5 -126.9

11月 8日 -55.5 12.6 18.7

11月 7日 -217.8 291.4 -86.0

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本月以来 -1,263.9 2,500.3 -927.5

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今年以来 9,346.4 -4,891.0 -7,177.8

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注：^ 为修正后数据。(完)

(编译 王颖；审校 高琦)

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