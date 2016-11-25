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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 16:17 BJT

中国经济：发改委批复四川达州民用机场迁建工程，总投资18.84亿元

路透北京11月25日 - 中国国家发展和改革委员会日前批复称，同意实施四川达州民用机场迁建工程，项目总投资18.84亿元人民币，旨在满足当地航空运输发展需要，解决机场运行与城市发展的矛盾。

上述投资金额中，国家发改委安排中央预算内投资3.43亿元，民航局安排民航发展基金6.43亿元，四川省安排财政性资金1亿元，其余资金由达州市用原机场土地出让资金和财政性资金解决。

该工程按满足2025年旅客吞吐量85万人次、货邮吞吐量8,000吨的目标设计，飞行区等级指标4C；达州机场建设有限责任公司作为项目法人，负责项目的组织实施与管理。（完）

欲了解更多详情，请点选发改委官网：here

欲浏览中国发改委2016年批复的重大交通基建项目一览，请点选背景资料 (发稿 李子木；审校 张喜良)

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