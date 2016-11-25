中国经济：发改委批复四川达州民用机场迁建工程，总投资18.84亿元

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京11月25日 - 中国国家发展和改革委员会日前批复称，同意实施四川达州民用机场迁建工程，项目总投资18.84亿元人民币，旨在满足当地航空运输发展需要，解决机场运行与城市发展的矛盾。
上述投资金额中，国家发改委安排中央预算内投资3.43亿元，民航局安排民航发展基金6.43亿元，四川省安排财政性资金1亿元，其余资金由达州市用原机场土地出让资金和财政性资金解决。
该工程按满足2025年旅客吞吐量85万人次、货邮吞吐量8,000吨的目标设计，飞行区等级指标4C；达州机场建设有限责任公司作为项目法人，负责项目的组织实施与管理。（完）
欲了解更多详情，请点选发改委官网：here
欲浏览中国发改委2016年批复的重大交通基建项目一览，请点选背景资料 (发稿 李子木；审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。