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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 16:12 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--11月25日

11月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地
时间16:11时，1港元=0.89163人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为23.18%，高于上交易日收盘的23.09%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.50      4.67      1.08
 建设银行                                          5.56      5.75      1.08
 中国银行                                          3.49      3.50      1.12
 农业银行                                          3.22      3.21      1.13
 招商银行                                         18.99     19.18      1.11
 中信银行                                          6.93      5.10      1.52
 交通银行                                          5.90      6.04      1.10
 民生银行                                          9.41      8.70      1.21
 中国人寿                                         25.88     22.70      1.28
 中国平安                                         36.78     43.25      0.95
 中国太保                                         31.14     30.25      1.15
 中信证券                                         17.67     18.18      1.09
 新华人寿                                         47.66     39.95      1.34
 海通证券                                         16.96     14.94      1.27
 华能国际                                          7.39      4.63      1.79
 大唐发电                                          3.98      2.07      2.16
 华电国际                                          5.13      3.16      1.82
 中煤能源                                          6.55      4.17      1.76
 中国神华                                         17.44     16.24      1.20
 中国石油                                          7.60      5.36      1.59
 兖州煤业                                         12.66      5.86      2.42
 中国石化                                          5.10      5.40      1.06
 上海石化                                          6.11      4.07      1.68
 中海油服                                         13.38      7.42      2.02
 仪征化纤                                          4.15      1.59      2.93
 中国铝业                                          4.60      3.58      1.44
 江西铜业                                         20.67     12.70      1.83
 洛阳钼业                                          4.22      2.10      2.25
 紫金矿业                                          3.51      2.61      1.51
 马钢股份                                          3.00      2.06      1.63
 鞍钢股份                                          5.15      4.49      1.29
 重庆钢铁                                          2.52      2.49      1.14
 海螺水泥                                         18.69     23.05      0.91
 洛阳玻璃                                         25.61      5.54      5.18
 京城机电                                         11.49      3.79      3.40
 中联重科                                          4.80      3.45      1.56
 金隅股份                                          4.61      3.07      1.68
 中国国航                                          7.74      5.15      1.69
 东方航空                                          6.50      3.64      2.00
 南方航空                                          7.45      4.48      1.87
 中国远洋                                          5.79      3.03      2.14
 中海集运                                          4.45      1.74      2.87
 中集集团                                         15.83     11.52      1.54
 中海发展                                          7.40      4.48      1.85
 宁沪高速                                          8.96     10.24      0.98
 深高速                                            8.70      7.52      1.30
 成渝高速                                          4.99      3.15      1.78
 皖通高速                                         17.45      6.44      3.04
 广深铁路                                          4.49      3.99      1.26
 中国南车                                         10.51      7.05      1.67
 中国交建                                         15.58      9.20      1.90
 中国铁建                                         12.48     11.60      1.21
 中国中铁                                          9.46      6.85      1.55
 长城汽车                                         11.05      7.15      1.73
 比亚迪                                           55.39     45.75      1.36
 广汽集团                                         25.24      9.94      2.85
 青岛啤酒                                         31.10     31.05      1.12
 白云山                                           25.91     18.60      1.56
 新华制药                                         13.20      5.92      2.50
 海信科龙                                         10.65      6.88      1.74
 南京熊猫                                         15.53      7.49      2.33
 晨鸣纸业                                         10.00      7.25      1.55
 上海医药                                         20.39     19.58      1.17
 中兴通讯                                         17.32     12.24      1.59
 东方电气                                         10.24      6.35      1.81
 潍柴动力                                         10.04     12.24      0.92
 东北电气                                          7.86      3.11      2.83
 广船国际                                         27.62     11.40      2.72
 昆明机床                                          8.37      2.70      3.48
 一拖股份                                         11.59      4.50      2.89
 北辰实业                                          4.36      2.58      1.90
 创业环保                                          9.04      4.42      2.29
 中国中冶                                          5.11      2.72      2.11
 金风科技                                         18.38     12.08      1.71
 丽珠                                             59.25     49.25      1.35
 万科                                             27.20     23.45      1.30
 郑煤机                                            6.71      3.93      1.91
 大连港                                            2.95      1.44      2.30
 山东墨龙                                         11.13      3.63      3.44
 浙江世宝                                         45.88     12.76      4.03
 复星医药                                         24.25     24.65      1.10
 光大银行                                          4.14      3.68      1.26
 东江环保                                         19.09     13.30      1.61
 上海电气                                          8.42      3.73      2.53
 广发证券                                         19.79     18.20      1.22
 华泰证券                                         20.36     18.00      1.27
 东方证券                                         16.73      8.24      2.28
 光大证券                                         17.58     12.40      1.59
 招商证券                                         19.44     12.68      1.72
 
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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