全球商品：随着全球产出的回升，2017年棕榈油价格料大跌--分析师Fry

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
去年厄尔尼诺现象令东南亚部分地区出现炎热天气，令最大棕榈油生产国印尼和马来西亚的单产受损。
“到第二季，我们将看到印尼毛棕榈油产量回升步伐加快的确凿证据，马来西亚也最终会赶上，”Fry说道。
“唯一阻挡毛棕榈油价格跌破500美元的就是BPDP了，”他指的是印尼负责监管生物柴油补贴的机构Estate Crop Fund Agency。
印尼去年7月开始对出口毛棕榈油每吨征收50美元税金，用以补贴生物柴油。
“一旦汇率因素尘埃落定，基本面因素都将令毛棕榈油价格在6月前剧跌，”Fry说道。
“但毛棕榈油价格不会跌落500美元，相反，2017年印尼生物柴油政策将显示出其在稳定毛棕榈油市场方面的巨大作用，将使第三季的离岸价格稳定在500美元左右。”(完)
(编译 刘秀红/王琛；审校 李春喜/于春红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。