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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 16:47 BJT

全球商品：随着全球产出的回升，2017年棕榈油价格料大跌--分析师Fry

去年厄尔尼诺现象令东南亚部分地区出现炎热天气，令最大棕榈油生产国印尼和马来西亚的单产受损。

“到第二季，我们将看到印尼毛棕榈油产量回升步伐加快的确凿证据，马来西亚也最终会赶上，”Fry说道。

“唯一阻挡毛棕榈油价格跌破500美元的就是BPDP了，”他指的是印尼负责监管生物柴油补贴的机构Estate Crop Fund Agency。

印尼去年7月开始对出口毛棕榈油每吨征收50美元税金，用以补贴生物柴油。

“一旦汇率因素尘埃落定，基本面因素都将令毛棕榈油价格在6月前剧跌，”Fry说道。

“但毛棕榈油价格不会跌落500美元，相反，2017年印尼生物柴油政策将显示出其在稳定毛棕榈油市场方面的巨大作用，将使第三季的离岸价格稳定在500美元左右。”(完)

(编译 刘秀红/王琛；审校 李春喜/于春红)

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