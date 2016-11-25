版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 16:30 BJT

香港金融：财政司司长率金管局总裁等下周前赴北京拜会中央财金官员

路透香港11月25日 - 香港政府周五称，财政司司长曾俊华将率领金管局总裁等官员，下周前赴北京与中央政府财金官员会面，商讨共同关注事宜。

据政府新闻稿，曾俊华将于11月27日至30日访问北京，期间将拜访财政部、商务部、国家发展和改革委员会、国务院港澳事务办公室以及其他机构。

陪同曾俊华访京的官员包括财经事务及库务局局长陈家强和金融管理局总裁陈德霖。

此为财政司司长一年一度的恒常访问，去年访京主要为回顾过去一年两地合作成果以及展望明年香港政府一些工作的重点。 （完）

参看相关细节，可点选网址(here)

(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐