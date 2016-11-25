香港金融：财政司司长率金管局总裁等下周前赴北京拜会中央财金官员

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港11月25日 - 香港政府周五称，财政司司长曾俊华将率领金管局总裁等官员，下周前赴北京与中央政府财金官员会面，商讨共同关注事宜。
据政府新闻稿，曾俊华将于11月27日至30日访问北京，期间将拜访财政部、商务部、国家发展和改革委员会、国务院港澳事务办公室以及其他机构。
陪同曾俊华访京的官员包括财经事务及库务局局长陈家强和金融管理局总裁陈德霖。
此为财政司司长一年一度的恒常访问，去年访京主要为回顾过去一年两地合作成果以及展望明年香港政府一些工作的重点。 （完）
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(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。