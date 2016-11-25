更新版 1-中国汇市：人民币逆中间价小幅收升，大行现身维稳控制贬值节奏

* 人民币小幅收升 * 中间价再创近八年半新低 * 临近年底刚需购汇盘较多 * 大行现身维稳，控制贬值节奏 (新增评论和收盘报价) 路透北京11月25日 - 人民币兑美元即期 周五小幅收升，本周下跌0.35%；中 间价则跌破6.91元再创近八年半新低。交易员称，中间价仍根据定价机制运行，但开盘后大 行即现身维稳，在岸和离岸市场均有大行身影，意在控制贬值节奏。日内美元指数小幅回落 ，人民币“顺势”小升。 他们并表示，市场大都对美元谨慎看涨，但美元已破10年高位，可能会有美国方面的政 策风险；同时，中国监管层近日思路改变开始主动维稳，且对自营盘有窗口指导，许多自营 盘缩减了美元多头头寸，仅在日内低位接高位出。 “放开是不可能的，肯定是要缓慢贬值的。”一股份行交易员表示，“现在经济环境比 较艰苦，刚有好转迹象，如果汇率再来一把，代价比较大。所以央妈现在宁可消耗一点外储 ，也要减少不确定性。” 亦有中资交易员表示，今天一开盘就有大行在维稳，一波一波把美元砸下去之后，在6. 9150附近守卫。“先砸10个点，等一等看有没有自营跟着，省点子弹；过一会如果（美元） 上去了就再砸一波，这样成交价看上去是自然的走势。” 另外一位中资行交易员表示，监管层的策略已明显升级。前几日离岸市场没有干预，是 为了提高离岸购汇成本，今日的维稳较为明显；在岸市场一些自营盘受到指导，亦在不定时 止盈美元，令人民币贬值幅度受到控制。 中国金融时报周五发表分析文章称，近期人民币贬值其实是在美联储(FED)加息之前释 放的贬值压力，且近期资金外流压力并未随着人民币贬值压力而强化，市场对本轮贬值反应 较为理性。 当前不断加大的人民币汇率贬值预期令资本流出压力积聚，监管层对此亦多加防范。两 位消息人士周五透露，中国央行上海总部日前对辖内银行进行口头指导，要求加强对外省市 资金流入上海自贸区的尽职调查，警惕其以虚假大额境外投资借道上海自贸区流出。 全球汇市方面，美元兑日圆周五升至八个月高位，美债收益率在亚洲盘恢复升势，提振 美元。美国周四因感恩节假期休市。 以下为今日在岸市场16:30人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要 报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=CF 6.9151 6.9189 0.05% XS> 中间价 6.9168 6.9085 -0.12% 成交额<CNYSPTVOL=CF 300.58亿美 369.78亿美元 XT> 元 日内波动幅度(pips) 84 日低6.9205 日高6.91 21 今年以来升贬幅度 -6.10% 2005年汇改以来升贬 19.69% 幅度 一年期美元/人民币掉 580 期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.9386 6.9487 一年期NDF<CNY1YNDFO 7.117 7.115 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.916；人 民币兑欧元 、日圆 和英镑 15点 的参考汇率为7.3159、6.0997和8.6141。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑 参考价。（完） (发稿 孙琦子; 审校 张喜良/杨淑祯)