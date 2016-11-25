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市场报道 | 2016年 11月 25日 星期五 16:52 BJT

全球贵金属：11月24日SPDR黄金持仓及iShares白银持仓均未公布

路透11月25日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trus
t 周四黄金持仓及同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust <
SLV>的白银持仓情况均未在各自网站公布。
 
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：   
    
    名称      持仓量(盎司)    日期        持仓量(盎司)    日期  
      变动      增减
    SPDR      28,664,770.5   11月23日     28,664,770.5   11月23
日      --       --
    iShares  347,099,442.6   11月23日    347,099,442.6   11月23
日      --       -- (完)
   
      
      
    贵金属报导    基本金属报导    
    全球金市   COMEX金持仓  
    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 王颖；审校 汪红英)

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