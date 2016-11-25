全球贵金属：11月24日SPDR黄金持仓及iShares白银持仓均未公布

路透11月25日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trus t 周四黄金持仓及同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust < SLV>的白银持仓情况均未在各自网站公布。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 28,664,770.5 11月23日 28,664,770.5 11月23 日 -- -- iShares 347,099,442.6 11月23日 347,099,442.6 11月23 日 -- -- (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 王颖；审校 汪红英)