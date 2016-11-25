欧元债市：两年期德债收益率创新低，料录得2013年以来最大两周跌幅

欧洲央行1.7万亿欧元的购债刺激计划，使得投资基金难以获得高品质的抵押品用来在附买回协议中借贷，给公债收益率带来压力。

据法国兴业银行称，欧洲央行目前持有2,730亿欧元德债。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四对路透表示，欧元区各国央行可以出借更多其买入的债券，以支持短期市场融资。各国央行此前买入债券，作为欧洲央行刺激计划的一部分。

但分析师称，由于市场怀疑附买回市场能否得到长期缓解，两年期德债收益率重新跌回纪录低点。

“市场不相信欧洲央行采取的所有措施将能足以缓解附买回市场的僵局，”DZ Bank的利率策略师Rene Albrecht说。

若回购融资冻结，恐将阻碍金融企业之间的拆借活动，令债市容易出现大举抛售，从而导致欧洲央行的部分刺激措施前功尽弃。

两年期德债收益率下滑，扩大了德美公债收益率之差，两年期美债收益率目前接近2010年以来的最高位。

实际上，两年期德美公债收益率之差周五位于约190基点，为2005年以来最阔水平。

五年期德美公债收益率之差约为229基点，接近至少1990年代初期以来的最高位。

欧元区公债收益率普遍小幅下滑，由于美国逢感恩节假期，市场交投很清淡。(完)

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