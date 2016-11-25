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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 17:07 BJT

表格：中国外汇市场10月成交额环比下降6.86%--外管局

路透北京11月25日 - 中国国家外汇管理局统计数据显示，2016年10月，中国外汇市场
（不含外币对市场，下同）总计成交10.99万亿元人民币（等值1.63万亿美元）,按美元计环
比下降6.86%。
    
    其中，银行对客户市场成交2,469亿美元，环比下降17.78%；银行间市场成交1.38万亿
美元，环比下降4.59%；即期市场累计成交6,674亿美元，环比下降10.56%；衍生品市场累计
成交9,623亿美元，环比下降4.37%。

    外管局公布的外汇市场统计口径仅限于人民币对外汇交易，不含外汇之间交易。银行对
客户市场采用客户买卖外汇总额，银行间外汇市场采用单边交易量，均为发生额本金。
     
     2015年6月以来中国外汇市场交易概况月度数据一览：  
              当月总成交   银行对客户   银行间市场     即期市场     衍生品市场
                                                                   
 单位：       （万亿美元   （亿美元）   （万亿美元）   （亿美元）   （亿美元）
             ）                                                    
 2016年10月         1.63        2,469           1.38        6,674        9,623
 2016年9月         1.75         3,003          1.45         7,462       10,063
                                                                              
 2016年8月         1.78         2,812          1.50         7,402       10,400
 2016年7月         1.66         2,658          1.40         7,209        9,399
 2016年6月         1.60         2,945          1.31         7,346        8,657
 2016年5月         1.55         2,707          1.28         6,697        8,838
 2016年4月         1.51         2,563          1.26         6,664        8,451
 2016年3月         1.65         2,863          1.36         7,064        9,405
 2016年2月         1.00         2,248        0.7786         4,559        5,475
 2016年1月         1.59         3,737          1.21         7,583        8,277
 2015年12月        1.89         3,813          1.51         8,583       10,295
 2015年11月        1.69         2,814          1.41         6,061       10,829
 2015年10月        1.52         2,600          1.26         5,882        9,340
 2015年9月         1.56         3,417          1.22         7,890        7,720
 2015年8月         2.07         5,306          1.54        10,900        9,804
 2015年7月         1.68         3,710          1.31         6,980        9,797
 2015年6月         1.30         3,586        0.9379         5,484        7,481
                                                                              
 2015年合计        17.76                                                      
 
（完）    

 (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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