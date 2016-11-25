表格：中国外汇市场10月成交额环比下降6.86%--外管局

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京11月25日 - 中国国家外汇管理局统计数据显示，2016年10月，中国外汇市场 （不含外币对市场，下同）总计成交10.99万亿元人民币（等值1.63万亿美元）,按美元计环 比下降6.86%。 其中，银行对客户市场成交2,469亿美元，环比下降17.78%；银行间市场成交1.38万亿 美元，环比下降4.59%；即期市场累计成交6,674亿美元，环比下降10.56%；衍生品市场累计 成交9,623亿美元，环比下降4.37%。 外管局公布的外汇市场统计口径仅限于人民币对外汇交易，不含外汇之间交易。银行对 客户市场采用客户买卖外汇总额，银行间外汇市场采用单边交易量，均为发生额本金。 2015年6月以来中国外汇市场交易概况月度数据一览： 当月总成交 银行对客户 银行间市场 即期市场 衍生品市场 单位： （万亿美元 （亿美元） （万亿美元） （亿美元） （亿美元） ） 2016年10月 1.63 2,469 1.38 6,674 9,623 2016年9月 1.75 3,003 1.45 7,462 10,063 2016年8月 1.78 2,812 1.50 7,402 10,400 2016年7月 1.66 2,658 1.40 7,209 9,399 2016年6月 1.60 2,945 1.31 7,346 8,657 2016年5月 1.55 2,707 1.28 6,697 8,838 2016年4月 1.51 2,563 1.26 6,664 8,451 2016年3月 1.65 2,863 1.36 7,064 9,405 2016年2月 1.00 2,248 0.7786 4,559 5,475 2016年1月 1.59 3,737 1.21 7,583 8,277 2015年12月 1.89 3,813 1.51 8,583 10,295 2015年11月 1.69 2,814 1.41 6,061 10,829 2015年10月 1.52 2,600 1.26 5,882 9,340 2015年9月 1.56 3,417 1.22 7,890 7,720 2015年8月 2.07 5,306 1.54 10,900 9,804 2015年7月 1.68 3,710 1.31 6,980 9,797 2015年6月 1.30 3,586 0.9379 5,484 7,481 2015年合计 17.76 （完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。