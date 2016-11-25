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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 17:59 BJT

《全球汇市》美元随美债收益率回跌，感恩节等因素激发获利了结

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0595  1.0552  +0.41  -2.44  1.0860
    美元/日圆            113.02  113.29  -0.24  -6.05  120.30
    欧元/日圆         119.75  119.52  +0.19  -8.22  130.47
    美元/瑞郎            1.0135  1.0169  -0.33  +1.17  1.0018
    英镑/美元            1.2463  1.2448  +0.12 -15.44  1.4738
    美元/加元            1.3485  1.3486  -0.01  -2.56  1.3839
    美元/离岸人民币      6.9466  6.9449  +0.02  +5.76  6.5680
    澳元/美元            0.7441  0.7406  +0.47  +2.28  0.7275
    新西兰元/美元        0.7039  0.6995  +0.63  +3.14  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0737  1.0729  +0.07  -1.37  1.0886
    欧元/英镑         0.8498  0.8477  +0.25 +15.35  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.7764  9.7663  +0.10  +6.61  9.1705
    美元/挪威克朗        8.5723  8.5973  -0.29  -3.03  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译/审校 刘秀红/汪红英/蔡美珍/王颖/艾茂林/白云)

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