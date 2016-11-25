《全球汇市》美元随美债收益率回跌，感恩节等因素激发获利了结

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0595 1.0552 +0.41 -2.44 1.0860 美元/日圆 113.02 113.29 -0.24 -6.05 120.30 欧元/日圆 119.75 119.52 +0.19 -8.22 130.47 美元/瑞郎 1.0135 1.0169 -0.33 +1.17 1.0018 英镑/美元 1.2463 1.2448 +0.12 -15.44 1.4738 美元/加元 1.3485 1.3486 -0.01 -2.56 1.3839 美元/离岸人民币 6.9466 6.9449 +0.02 +5.76 6.5680 澳元/美元 0.7441 0.7406 +0.47 +2.28 0.7275 新西兰元/美元 0.7039 0.6995 +0.63 +3.14 0.6825 欧元/瑞郎 1.0737 1.0729 +0.07 -1.37 1.0886 欧元/英镑 0.8498 0.8477 +0.25 +15.35 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.7764 9.7663 +0.10 +6.61 9.1705 美元/挪威克朗 8.5723 8.5973 -0.29 -3.03 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 刘秀红/汪红英/蔡美珍/王颖/艾茂林/白云)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。