台湾已公布经济指标--2016/11/28

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公 预估值 布 商品出口(y/y) 10月 +9.4% -1.8% 12/7 -- 商品进口(y/y) 10月 +19.5% +0.7% 12/7 -- 外销订单(y/y) 10月 +0.3% +3.9% 12/20 -- 国际收支(亿美元) 第三季 29.5 31.5 2/20 -- *M2货币总计数(y/y) 10月 +3.98% +4.05% 12/23 -- 季调失业率 10月 3.90% 3.93% 12/22 -- 工业生产指数(y/y) 10月 +3.70% +4.56% r 12/23 -- 外汇存底(亿美元) 10月底 4,352.63 4,367.26 12/5 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 10月 +1.70% +0.33% 12/6 -- *国内生产总值(GDP) (y/y) 第三季 +2.03% +2.06% -- -- (统计值) (Q3概估值) 重贴现率(%) 9月29日 1.375% 1.375% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。