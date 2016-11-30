《台湾利率预测》12月短票利率料在0.50-0.60%，不确定因素充斥资金趋紧

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北11月30日 - 台湾银行体系向来偏宽松的11月分，今年因特朗普当选美国总统、债券殖利率一飞冲天显得相当紧俏，带动货币市场利率强弹，短票利率一举弹破0.60%，最高冲到0.64%。展望12月，货币市场人士均称，12月不确定因素充斥、资金不太可能转宽松，料短期利率下档空间有限，波动区间将明显加大。
路透周三访谈七家金融机构，包含三家大型票券公司、两家大型银行及两家中型银行，预估12月短票利率中值在0.50-0.60%；大区间则在0.45-0.65%。
12月提存期宽松因素有：央行定存单到期共4兆8,632亿台币；公债到期还本与付息共6.375亿台币。
紧缩因素方面，12月提存期有央行标售一年期定存单，金额1,600亿、标售两年期定存单300亿台币，以及财政部发行增额发行105甲11期公债，金额暂订300亿元，10年期。
以下是资币市场人士观点整理：
--11月中旬资金已趋紧俏，迈入12月资金有望略转松，但不会非常宽松，接下来不但要跨月还要跨年，以11月分利率水准来看，利率有望再冲高。
--12月初有义大利公投、中旬有美国联储可能升息等不确定因素。
--12月月底台湾央行理监事会虽不致升息，但从近日似有意让货币市场利率走高观察，接下来资金恐怕会更趋紧俏，短票应不易看到0.50%以下的利率。
--很多市场大金主不能做跨月操作，使资金供应更趋紧，短票利率易升难跌。
--明年农历春节落在1月底，春节后就碰到旬底，将使银行操作将更趋保守。
以下为各金融机构对12月的30天期自保短票利率预测：
金融机构 最低利率% 最高利率%
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大型票券公司一 0.45 0.58
大型票券公司二 0.50 0.55
大型票券公司三 0.50 0.63
大型银行一 0.55 0.60
大型银行二 0.55 0.60
中型银行一 0.45 0.58
中型银行二 0.55 0.65
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中 值 0.50 0.60(完) (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)
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