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亚洲 | 2016年 11月 30日 星期三 16:59 BJT

《台湾利率预测》12月短票利率料在0.50-0.60%，不确定因素充斥资金趋紧

路透台北11月30日 - 台湾银行体系向来偏宽松的11月分，今年因特朗普当选美国总统、债券殖利率一飞冲天显得相当紧俏，带动货币市场利率强弹，短票利率一举弹破0.60%，最高冲到0.64%。展望12月，货币市场人士均称，12月不确定因素充斥、资金不太可能转宽松，料短期利率下档空间有限，波动区间将明显加大。

路透周三访谈七家金融机构，包含三家大型票券公司、两家大型银行及两家中型银行，预估12月短票利率中值在0.50-0.60%；大区间则在0.45-0.65%。

12月提存期宽松因素有：央行定存单到期共4兆8,632亿台币；公债到期还本与付息共6.375亿台币。

紧缩因素方面，12月提存期有央行标售一年期定存单，金额1,600亿、标售两年期定存单300亿台币，以及财政部发行增额发行105甲11期公债，金额暂订300亿元，10年期。

以下是资币市场人士观点整理：

--11月中旬资金已趋紧俏，迈入12月资金有望略转松，但不会非常宽松，接下来不但要跨月还要跨年，以11月分利率水准来看，利率有望再冲高。

--12月初有义大利公投、中旬有美国联储可能升息等不确定因素。

--12月月底台湾央行理监事会虽不致升息，但从近日似有意让货币市场利率走高观察，接下来资金恐怕会更趋紧俏，短票应不易看到0.50%以下的利率。

--很多市场大金主不能做跨月操作，使资金供应更趋紧，短票利率易升难跌。

--明年农历春节落在1月底，春节后就碰到旬底，将使银行操作将更趋保守。

以下为各金融机构对12月的30天期自保短票利率预测：

金融机构 最低利率% 最高利率%

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大型票券公司一 0.45 0.58

大型票券公司二 0.50 0.55

大型票券公司三 0.50 0.63

大型银行一 0.55 0.60

大型银行二 0.55 0.60

中型银行一 0.45 0.58

中型银行二 0.55 0.65

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中 值 0.50 0.60(完) (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)

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