中国金融：长城资管注册资本431亿元，财政部社保基金和中国人寿共同发起

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京11月25日 - 中国财政部周五宣布，中国四大资产管理公司之一--中国长城资产管理股份有限公司创立大会于今日召开，注册资本为431亿元人民币。由财政部、全国社会保障基金理事会和中国人寿保险（集团）公司共同发起设立。
财政部网站发布新闻稿称，至此四家金融资产管理公司均已实施了股份制改革，实现了由政策性国有独资公司向商业化股份制金融机构的转型
“下一步，财政部将按照党中央、国务院的决策部署，继续坚持市场化方向，不断推进金融资产管理公司改革发展。”新闻稿称。
长城资管于上周四宣布，将于年底前完成股改挂牌，并于明年三季度或年底完成引战，并同时启动IPO前期准备工作。并预计将引进5-8家战略投资者。
中国于1999年设立华融 、长城、东方和信达 四家金融资产管理公司，分别接收工商银行 、农业银行 、中国银行 、建设银行 剥离出来的不良资产。 （完） (发稿 陈杨；审校 沈燕/杨淑祯)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。