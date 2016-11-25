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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 18:07 BJT

中国金融：长城资管注册资本431亿元，财政部社保基金和中国人寿共同发起

路透北京11月25日 - 中国财政部周五宣布，中国四大资产管理公司之一--中国长城资产管理股份有限公司创立大会于今日召开，注册资本为431亿元人民币。由财政部、全国社会保障基金理事会和中国人寿保险（集团）公司共同发起设立。

财政部网站发布新闻稿称，至此四家金融资产管理公司均已实施了股份制改革，实现了由政策性国有独资公司向商业化股份制金融机构的转型

“下一步，财政部将按照党中央、国务院的决策部署，继续坚持市场化方向，不断推进金融资产管理公司改革发展。”新闻稿称。

长城资管于上周四宣布，将于年底前完成股改挂牌，并于明年三季度或年底完成引战，并同时启动IPO前期准备工作。并预计将引进5-8家战略投资者。

中国于1999年设立华融 、长城、东方和信达 四家金融资产管理公司，分别接收工商银行 、农业银行 、中国银行 、建设银行 剥离出来的不良资产。 （完） (发稿 陈杨；审校 沈燕/杨淑祯)

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