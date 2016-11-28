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亚洲 | 2016年 11月 28日 星期一 08:00 BJT

重温稿-台湾货币市场：需金孔急跨月拆款及短票利率直攻0.50%，RP利率续扬

* 市场资金紧俏，拆款利率续呈上扬走势
    * 大银行拉升票券商拆款利率，跨月至0.50%
    * 资金紧短票利率续飙，冲高至0.50-0.53%
    * RP市场利率漫天叫价，利率持续飙高

     记者 罗两莎
    路透台北11月25日 - 台湾银行间短率周五进一步走高。资金调度人士表示，今天资金
依旧紧俏，利率续呈上升走势，票券商跨月利率全面拉升至0.50%，对银行亦拆在0.38%，较
昨天升2个基点。
    
    他们解释，市场氛围比较〞紧〞张，加上各银行操作更趋保守，致利率一路走高。
    
    〞今天外面还是很紧啊，利率有上来，对票券商跨月拉高到0.50%了。〞一大型银行资
调人员说。
    
    另一大型银行则称，今天还是没有钱供拆款，下周是否有钱供拆款仍须再观察。 
    
    一大型商银资调人员表示，因市场气氛有点紧张，今天仅少量拆出，利率在0.50%。
      
    一大型票券商资调人员指出，今天张开眼睛看到的跨月拆款利率已经冲到0.50%，且都
拆在0.50%，为弭平资金缺口，现在已经不管利率高低了，闭着眼睛拿钱。
    
    他们说，资金紧俏、缺口又大，今天拆款需求量非常大，且从这波债券殖利率大幅反弹
来看，料这波短率弹升趋势尚未结束，现在只能面对现实，抱持〞有钱最重要〞心态，暂时
不计较利率高低。
           
 本地时间 18:01                   今日报价                上日收盘
 台币兑美元                        31.942                  31.927
 台湾加权股价指数<.TWII           9,159.07                9,152.11
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.191%                  0.189%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.400%             0.180-0.260%  
   --一周拆款利率区间           0.190-0.530%             0.183-0.480% 
   --两周拆款利率区间           0.220-0.500%             0.200-0.500%
        
    **短票利率飙破0.50%**
    
    短票方面，票券商交易员称，随着今天拆款利率冲到0.50%，短票市场亦难逃利率进一
步飙高命运，且普遍飙破0.50%大关，冲到0.52-53%。
    
    一大型票券商交易员即指出，今天资金仍紧俏，各银行大都开在0.50%以上，但这波资
金旱象迄今未露宽松曙光；且随债券殖利率大幅弹升，短率利率上升趋势短期内应该不会马
上改变。
    
    〞债券殖利率都弹那么多了，短票利率怎么可能只弹这么少？这个时候能出就赶快出吧
！〞前述大型票券商交易员说。
    
　　他们指出，今天短票报价均自0.50%起跳，甚至有人开到0.60%，市场氛围变得有点可怕
。
              
    今日30天自保短票利率承作区间主要成交在0.50-0.53%；上日则在0.48-0.50%。
            
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率为0.468%，区间在0.29-0.51%，
成交金额71亿台币；前日加权平均利率在0.409%，利率介于0.29-0.485%，成交金额为58.39
亿台币。
            
    在自保60天短票方面，上日加权平均利率为0.33%，利率区间在0.28-0.36%，成交量16.
93亿台币；前日加权平均利率为0.386%，利率区间在0.34-0.50%，成交金额22.2亿台币。
        
    近期紧缩因素及交割的债券为：财政部今日发行30年期公债250亿台币、 下周二(11/29
)中信银发行7.81亿美元金融债；国泰金控发行499.98亿台币特别股29日为缴款截止日。
      
    台湾央行周五发行1,083亿台币定存单，与今日存单到期金额914亿台币相较，存单发行
余额增169亿台币。
    
    下周到期定存单金额共1兆(万亿)782.5亿台币；分别为：周一3,776.5亿、周二 1,966.
50亿、周三1,072.50亿、周四1,659.50亿及周五2,307.50亿。
    
    拆款中心资料 显示，周五银行超额准备为1,053亿台币，累计至周日超额准备为1
兆(万亿)2,590亿台币、加计前期1%的超额准备为1兆4,040亿台币。 
      　
        
    **RP市场利率漫天叫价**
    
    债券附买回（RP）市场方面，票券商和证券商交易员均称，今天感觉上资金还很紧俏，
利率报价更加紊乱，且出现漫天叫价的情况；但为了调到资金，只能跟市场〞屈服〞，接受
较高利率。
    
    两位大型票券商交易员即称，因投信和寿险公司都没什么钱，银行端资金稍稍充裕，利
率不跌反涨且进一步冲高；以公司债RP利率为例，有人开价即自0.50%起跳。
    
    〞有点麻痹了，外面乱开价，没办法啊，就挨打吧，平常有锻练身体，现在才能承受得
住。〞一大型票券商交易员说；因市场氛围就是紧俏，〞有钱就好，利率就随你开。〞
    
    他们指出，连续一段时日资金均呈紧俏状态，此时谁有钱就是大爷，而看准大家急着调
钱心理，趁火打劫、漫天叫价戏码每天都上演，利率亦随之一路往上冲。

    两位大型证券商交易员即称，因为大家操作偏保守，手中有剩余资金者坐地起价，乾脆
用〞喊〞的，带动利率三级跳，致报价区间非常大。
    
    〞公司债利率很乱，好惨啊，听说外面有人喊到0.50%，这种环境免不了会被抢劫。〞
前述一大型证券商交易员说。
             
    今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率再攀高，短天期银行承做公债RP利率主要
落在0.32-0.45%，上日在0.29-0.45%；公司债附买回利率主要成交在0.42-0.45%，上日在0.
38-0.40%。
             
    大型票券商与金融机构公司债成交利率续扬；短天期公债附买回利率参考区间在0.27-0
.32%，上日在0.26-0.30%；短天期公司债附买回利率落在0.33-0.50%，上日在0.32-0.40%；
与银行承做公债参考利率区间在0.33-0.40%，上日在0.29-0.36%，公司债利率区间在0.35-0
.40%，上日则在0.32-0.40%。(完) 

 (记者 罗两莎；审校 杨淑祯)

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