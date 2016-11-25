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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 18:21 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶受获利了结打压收低0.7%，但周线上涨13%

TOCOM期胶新的5月合约 <0#2JRU:>收跌1.6日圆，或0.7%，至每公斤236.9日圆，开盘报238.5日圆，盘中曾升至2015年6月以来最高水准241.7日圆。

该合约本周周线大涨13.1%，自8月底以来已累计上涨逾50%。

“美元和全球股市在过去几周大幅上涨后可能会稍事休整，下周橡胶价格可能会出现调整，”Kikukawa说。

上海5月期胶 下跌135元，报每吨18,420元人民币。

新加坡12月期胶 最新报每公斤171.5美分，跌4.7美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/汪红英；审校 白云/艾茂林)

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