中国证券：上交所将从严监管股权转让概念公司，抑制过度投机炒作

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京11月25日 - 中国上海证券交易所周五表示，将从严监管股权转让相关概念公司，防范和抑制过度投机炒作；同步加强对股权转让概念股二级市场交易的实时监控，将相关股票纳入上交所实时重点监控范围，对盘中拉抬、高买低卖等异常交易行为，采取书面警示、限制交易等监管措施。
上交所新闻稿称，近阶段股权转让概念成为市场热点，与之相关部分公司股价出现连续上涨，股票交易已出现比较明显的异常迹象。对此，上交所将按照分类监管、事中监管、刨根问底的信息披露监管模式，强化对相关公告的信披审核，做到“事后审核不过夜”。
“对个别公司信息披露后股价仍然持续异常，仍存重组预期的过度炒作行为，要求公司进一步停牌核查。”新闻稿称。
上交所并表示，将在第一时间要求公司详细披露股权转让的具体安排、后续程序，重点要求其说明受让方的资金来源、是否存在资产注入、调整主营业务计划等影响投资者决策关键事项，并充分揭示风险。（完） (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。