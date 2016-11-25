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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 18:37 BJT

中国证券：上交所将从严监管股权转让概念公司，抑制过度投机炒作

路透北京11月25日 - 中国上海证券交易所周五表示，将从严监管股权转让相关概念公司，防范和抑制过度投机炒作；同步加强对股权转让概念股二级市场交易的实时监控，将相关股票纳入上交所实时重点监控范围，对盘中拉抬、高买低卖等异常交易行为，采取书面警示、限制交易等监管措施。

上交所新闻稿称，近阶段股权转让概念成为市场热点，与之相关部分公司股价出现连续上涨，股票交易已出现比较明显的异常迹象。对此，上交所将按照分类监管、事中监管、刨根问底的信息披露监管模式，强化对相关公告的信披审核，做到“事后审核不过夜”。

“对个别公司信息披露后股价仍然持续异常，仍存重组预期的过度炒作行为，要求公司进一步停牌核查。”新闻稿称。

上交所并表示，将在第一时间要求公司详细披露股权转让的具体安排、后续程序，重点要求其说明受让方的资金来源、是否存在资产注入、调整主营业务计划等影响投资者决策关键事项，并充分揭示风险。（完） (发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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