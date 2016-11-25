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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 18:56 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收高近1%，连续第五日上涨

路透吉隆坡11月25日 - 马来西亚棕榈油期货周五收高近1%，连续第五日上涨，因马币持续低迷以及产出下降。

棕榈油合约本周累计上涨5.7%，上周则下滑3.53%。

马币兑美元 一度下跌0.18%至4.453，几乎追平2015年9月29日创下的纪录低点4.456。自特朗普赢得美国总统大选以来，马币兑美元累计下滑近6%。

印尼和马来西亚今年棕榈油产出预计会分别下降10-15%以及9.8%。

分析师对路透表示，到明年初棕榈油产出都会较低，且豆油供给趋紧、生物柴油的使用增加，可能会支撑棕榈油合约价格。

马来西亚指标2月棕榈油期货 收涨0.9%，报每吨3,031马币(680.66美元)。

成交量为38,445口。

大连1月豆油期货合约 上涨1.94%，1月棕榈油合约 上涨0.22%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 于春红)

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