马来西亚期市：棕榈油期货收高近1%，连续第五日上涨

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透吉隆坡11月25日 - 马来西亚棕榈油期货周五收高近1%，连续第五日上涨，因马币持续低迷以及产出下降。
棕榈油合约本周累计上涨5.7%，上周则下滑3.53%。
马币兑美元 一度下跌0.18%至4.453，几乎追平2015年9月29日创下的纪录低点4.456。自特朗普赢得美国总统大选以来，马币兑美元累计下滑近6%。
印尼和马来西亚今年棕榈油产出预计会分别下降10-15%以及9.8%。
分析师对路透表示，到明年初棕榈油产出都会较低，且豆油供给趋紧、生物柴油的使用增加，可能会支撑棕榈油合约价格。
马来西亚指标2月棕榈油期货 收涨0.9%，报每吨3,031马币(680.66美元)。
成交量为38,445口。
大连1月豆油期货合约 上涨1.94%，1月棕榈油合约 上涨0.22%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 于春红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。