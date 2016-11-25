版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 18:59 BJT

东南亚股市：多数受当地买盘带动而收高，外资因假期而离场

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   345.98     1.54   +0.45   +3.95   332.82
    新加坡                     2859.33    15.61   +0.55   -0.81  2882.73
    马来西亚                  1627.26     3.05   +0.19   -3.86  1692.51
    泰国                      1500.40    10.29   +0.69  +16.49  1288.02
    印尼                      5122.10    14.48   +0.28  +11.52  4593.01
    菲律宾                     6889.78    16.47   +0.24   -0.90  6952.08
    越南                        675.87    -2.31   -0.34  +16.72   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 于春红; 审校 王洋)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐