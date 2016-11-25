欧洲汇市：英镑兑欧元有望录得2015年初以来最高周线涨幅

虽然英镑兑欧元周五稍稍下跌至0.8496，但本周有望连续第四周上涨，在本月还有三个交易日的情况下，或将录得八年来最佳单月表现。

与英国退欧公投前相比，英镑兑欧元仍下跌近10%。而自月初开始英镑兑欧元已上涨了逾5%，后者受到了意大利修宪公投、明年德法大选的不确定性的影响。

英镑兑美元自退欧公投以来已下跌16%，不过周五小升0.1%至1.2458。对于英镑到2017年初的未来表现如何，分析师看法存在分歧。届时英国将触发里斯本条约第50条款，开启正式的退欧谈判。

“似乎有观点认为英镑短期将上涨，我们不这样看，”ING外汇策略师strategist Viraj Patel表示，“我们正在看到另一层负面消息，可能要到明年第一季才能见分晓。”

“对英镑/美元而言有双重利空，一是美国收益率上升，还有是启动第50条款，这带来了另一层不确定性，”Patel表示。

美联储预计会在下个月加息，明年料会继续稳步升息，而英国央行则在退欧公投后降息至纪录低点0.1%，并且料会维持这一水平至2017年全年。(完)

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