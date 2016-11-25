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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 19:38 BJT

国际油市：亚洲燃料油人气改善，跨月价差及裂解价差上升

路透新加坡11月25日 - 亚洲燃料油市场人气周五改善，交易商指因此前380-cst近月燃料油跨月价差及180-cst燃料油较迪拜原油的炼油利润率扳回前一交易日跌幅。

消息人士称，380-cst燃料油短期曲线的逆价差周五走阔，洲际交易所(ICE)中1月/2月和3月/4月跨月价差交投最热络。

ICE交易的1月/2月跨月价差走阔幅度最大，较前一交易日涨0.25美元，至每吨1.75美元，1000GMT时，成交16.5万口合约。

380-cst燃料油3月/4月跨月价差较前一交易日上涨0.10美元，升至平价水准，成交量为11万吨。12月/1月跨月价差涨0.20美元，至每吨升水2.70美元，成交3.5万口合约。

周四下跌后市场结构的反弹，主要归因于获利了结，因交易商解除部分多头部位。

交易商称，亚洲指标180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周五亦持坚，因原油价格下跌，供应短缺及需求旺盛。

180-cst燃料油炼油利润率 较前一交易日涨0.08美元，至每桶贴水1.46美元。

中国周五公布海关数据显示，中国10月从俄罗斯进口原油较上年同期增加38.9%至112万桶/日，使俄罗斯当月再次成为中国最大的原油供应国。

新加坡现货市场达成一笔现货燃料油交易。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 王洋)

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