国际油市：亚洲燃料油人气改善，跨月价差及裂解价差上升

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡11月25日 - 亚洲燃料油市场人气周五改善，交易商指因此前380-cst近月燃料油跨月价差及180-cst燃料油较迪拜原油的炼油利润率扳回前一交易日跌幅。
消息人士称，380-cst燃料油短期曲线的逆价差周五走阔，洲际交易所(ICE)中1月/2月和3月/4月跨月价差交投最热络。
ICE交易的1月/2月跨月价差走阔幅度最大，较前一交易日涨0.25美元，至每吨1.75美元，1000GMT时，成交16.5万口合约。
380-cst燃料油3月/4月跨月价差较前一交易日上涨0.10美元，升至平价水准，成交量为11万吨。12月/1月跨月价差涨0.20美元，至每吨升水2.70美元，成交3.5万口合约。
周四下跌后市场结构的反弹，主要归因于获利了结，因交易商解除部分多头部位。
交易商称，亚洲指标180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周五亦持坚，因原油价格下跌，供应短缺及需求旺盛。
180-cst燃料油炼油利润率 较前一交易日涨0.08美元，至每桶贴水1.46美元。
中国周五公布海关数据显示，中国10月从俄罗斯进口原油较上年同期增加38.9%至112万桶/日，使俄罗斯当月再次成为中国最大的原油供应国。
新加坡现货市场达成一笔现货燃料油交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 王洋)
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