重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的11月21日-25日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周下跌0.35%。随着美元指数一路强势，人民币屡屡刷新近八年半新低，贬值预期再起，客盘购汇意愿强劲，结汇意愿不足。而在临近周末时监管层改变了此前放任的策略，大行现身维稳控制贬值节奏，并加强了对资本流出的管控。短期人民币主要取决于美元指数走势，料汇价易贬难升。 公开市场操作: --央行公开市场当周连续进行7天、14天、28天三个期限的逆回购组合操作，单周累计净投放400亿元人民币，较上周数千亿的投放力度明显收敛，且最后两个交易日转为小幅净回笼。伴随周中人民币兑美元汇价破位下跌，银行间资金面延续稳中偏紧状态。

业内人士表示，汇率贬值继续制约中国央行货币政策空间，料年内资金面难见大幅松动，回购利率仍有上行压力。不过相较于近期汇市的大幅波动，为防范金融风险等考量，在公开市场调节下，预计利率也不会出现大幅上升。

债市: --中国银行间债市当周现券窄幅震荡，在前期美债收益率大涨带来一波恐慌之后，机构交投情绪尚难稳定，整体方向仍不明朗。周初市场心态一度稍显恢复，部分买盘入场，但力道仍显犹豫，一级市场需求亦逐步平稳。但随着周中美债收益率再度冲高，现券走势再度转弱。在美联储加息预期升温，国内大宗商品走升引发通胀忧虑、人民币贬值压力不减等多重利空压制下，预计短期收益率易涨难跌。

票据: --中国票据市场转贴利率当周大幅上行，一年期国有及股份制银行承兑电票成交价格大涨约20个bp(基点)至3.15%-3.20%。交易员称，资金成本居高不下继续推升票据利率，且周中多家银行暂停收票，买盘稀缺令票据市场流动性骤然收紧。