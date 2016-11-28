重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下为路透中文新闻为您整理的11月21日-25日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周下跌0.35%。随着美元指数一路强势，人民币屡屡刷新近八年半新低，贬值预期再起，客盘购汇意愿强劲，结汇意愿不足。而在临近周末时监管层改变了此前放任的策略，大行现身维稳控制贬值节奏，并加强了对资本流出的管控。短期人民币主要取决于美元指数走势，料汇价易贬难升。 公开市场操作: --央行公开市场当周连续进行7天、14天、28天三个期限的逆回购组合操作，单周累计净投放400亿元人民币，较上周数千亿的投放力度明显收敛，且最后两个交易日转为小幅净回笼。伴随周中人民币兑美元汇价破位下跌，银行间资金面延续稳中偏紧状态。
业内人士表示，汇率贬值继续制约中国央行货币政策空间，料年内资金面难见大幅松动，回购利率仍有上行压力。不过相较于近期汇市的大幅波动，为防范金融风险等考量，在公开市场调节下，预计利率也不会出现大幅上升。
债市: --中国银行间债市当周现券窄幅震荡，在前期美债收益率大涨带来一波恐慌之后，机构交投情绪尚难稳定，整体方向仍不明朗。周初市场心态一度稍显恢复，部分买盘入场，但力道仍显犹豫，一级市场需求亦逐步平稳。但随着周中美债收益率再度冲高，现券走势再度转弱。在美联储加息预期升温，国内大宗商品走升引发通胀忧虑、人民币贬值压力不减等多重利空压制下，预计短期收益率易涨难跌。
票据: --中国票据市场转贴利率当周大幅上行，一年期国有及股份制银行承兑电票成交价格大涨约20个bp(基点)至3.15%-3.20%。交易员称，资金成本居高不下继续推升票据利率，且周中多家银行暂停收票，买盘稀缺令票据市场流动性骤然收紧。
股市: --中国股市沪综指 当周小幅盘升，并收创近11个月新高。市场做多动力主要来自于与大宗商品相关的周期股及权重指标股，不过连续上涨后追涨意愿已减弱，盘中有资金试图引导市场风格切换至中小盘股，但近期料难完成，短线市场涨势未尽。 (完) (整理 吕雯瑾/吴芳/张晓翀/孙琦子; 审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。