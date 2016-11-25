国际油市：亚洲石脑油裂解价差处在三日高位，市场需求吸纳了一些供给

路透新加坡11月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周五处在三日高位每吨77.35美元，交易员表示因本周的需求吸纳了市场上的一些供给。

台塑石化锁定了10-12万吨1月上半月运抵麦寮的石脑油，价格为成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水1美元。

这一贴水要窄于台塑10月26日时购买的12月上半月船货，当时的贴水是每吨3.50-4.00美元，

韩国的乐天化学和LG化学本周已经吸纳了总计约10万吨1月上半月的石脑油。

在欧洲，荷兰咨询公司PJK International的数据显示，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普截至11月24日一周的石脑油库存下降7%，或1.3万吨，至17万吨。

亚洲依赖于欧洲的船货来填补供给缺口，因亚洲在结构上短缺石脑油。

官方数据显示，10月中国石脑油进口接近33.9万吨，不过这是2015年5月来最低月度水准。

这一数字要比2016年1-9月的月均数量低出大约43%。

但12月进口量是否会增加还有待观察。在经历了一段的空档期之后，联合石化近期入市求购12月船货。

汽油方面，10月中国汽油进口量近87.1万吨，较9月增长3.5%。

新加坡现货市场有两笔石脑油交易达成，一笔汽油交易达成。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文