国际油市：亚洲柴油交易旺盛，中国出口从纪录高位回落

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡11月25日 - 亚洲柴油裂解价差周五持稳，上一交易日上涨，因新加坡现货柴油成交量依旧旺盛。
周五各品级柴油成交总量为90万桶，本周成交总量近1,600万桶。
这是今年交投最热络月份之一，永顺油品为主要买家。
但官方数据显示，供应依旧充足，中国10月出口量接近140万吨。
尽管这低于9月创下的纪录高位160万吨，但10月出口量较今年前九个月均值高出逾10%， 而且是2015年月度均值的两倍多。
越南决定放弃其在该国南部地区一个规模达5.38亿美元炼油项目，因之前投资者在获得授权约八年后未能开始建设。(完)
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(编译 于春红; 审校 王洋)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。