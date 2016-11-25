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亚洲 | 2016年 11月 25日 星期五 21:29 BJT

国际油市：亚洲柴油交易旺盛，中国出口从纪录高位回落

路透新加坡11月25日 - 亚洲柴油裂解价差周五持稳，上一交易日上涨，因新加坡现货柴油成交量依旧旺盛。

周五各品级柴油成交总量为90万桶，本周成交总量近1,600万桶。

这是今年交投最热络月份之一，永顺油品为主要买家。

但官方数据显示，供应依旧充足，中国10月出口量接近140万吨。

尽管这低于9月创下的纪录高位160万吨，但10月出口量较今年前九个月均值高出逾10%， 而且是2015年月度均值的两倍多。

越南决定放弃其在该国南部地区一个规模达5.38亿美元炼油项目，因之前投资者在获得授权约八年后未能开始建设。(完)

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(编译 于春红; 审校 王洋)

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