表格：美国11月17日止当周农作物出口销售报告--USDA

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透华盛顿11月25日 - 美国农业部(USDA)周五公布，11月17日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨； 棉花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 712.4 0.0 712.4 886.5 0.0 18,383.6 14,031.6 大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.3 26.1 玉米 1,688.8 0.0 1,688.8 1,845.1 0.0 29,335.0 16,579.5 高粱 292.2 0.0 292.2 305.2 0.0 2,437.4 4,431.0 大豆 1,898.6 0.0 1,898.6 2,305.0 0.0 40,370.1 31,974.2 豆粕 224.5 -0.3 224.2 252.8 0.0 4,600.4 5,329.0 豆油 26.1 0.0 26.1 34.4 0.0 379.1 483.0 皮马棉 4.4 0.0 4.4 4.5 0.0 393.1 164.3 陆地棉 254.8 44.2 299.0 336.0 44.2 6,652.3 4,281.4 稻米 50.5 0.0 50.5 50.7 0.0 1,514.3 1,619.3(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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