欧洲汇市：英镑兑欧元有望录得2015年初以来最长周线升势

路透伦敦11月25日 - 英镑兑欧元周五下滑，但本周仍势将录得去年初以来最长周线升势，因投资者焦点从英国面临的政治风险转到欧元区政治风险。

英国国家统计局周五公布，第三季国内生产总值(GDP)确认为较前季增长0.5%，企业投资扩张优于预估， 但这对英镑没什么影响。

尽管英镑兑欧元 周五下跌0.5%，至0.8523英镑，但本周有望连续第四周上涨，在本月还有三个交易日的情况下，或将录得八年来最佳单月表现，迄今已上涨5%。

一些分析师表示，欧元周五得到一些支撑，因臆测欧洲央行会等到1月才延长购债计划。

英镑兑欧元较退欧公投前的水准仍低近10%，但11月迄今已上涨5%，因欧元受到了意大利修宪公投、明年德法大选的不确定性拖累。

英镑兑美元自退欧公投以来已下跌16%，周五小升0.1%至1.2455美元。对于英镑到2017年初的未来表现如何，分析师看法存在分歧。届时英国将触发里斯本条约第50条款，开启正式的退欧谈判。

“似乎有观点认为英镑短期将上涨，我们不这样看，”ING外汇策略师strategist Viraj Patel表示，“我们正在看到另一层负面消息，可能要到明年第一季才能见分晓。”

“对英镑/美元而言有双重利空，一是美国收益率上升，还有就是启动第50条款，这带来了另一层不确定性，”Patel表示。

美联储预计会在下个月加息，明年料会继续稳步升息，将带动美元兑多数货币上涨。