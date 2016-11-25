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市场报道 | 2016年 11月 26日 星期六 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米在区间交投后收低，但周线上涨

路透芝加哥11月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收低，美国感恩节翌日交易时间缩短，玉米市场从油价走势中寻找指引，但本周玉米周线上涨约1%。

CBOT-12月合约 收跌1-1/2美分，报每蒲式耳3.49-1/4美元，留守在周三交投区间内。

原油大跌约4%，增加谷物市场利空人气。

本周，近月玉米上涨3-3/4美分，因回补空头和大豆上涨。

市场受到支撑，因美国出口数据强于预期。农业部称，上周出口销售美国玉米168.88万吨，高于90-120万吨的市场预估区间。

今日CBOT玉米期货成交量预计为333,704口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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