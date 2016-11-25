芝加哥期市：CBOT小麦收低，套利交易令近月12月合约领跌市场

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透芝加哥11月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五下跌，在美国感恩节假期翌日交易时间缩短，近月12月小麦合约领跌市场。
CBOT-12月小麦合约 收跌5-3/4美分，报每蒲式耳3.95-3/4美元，套利交易令12月小麦跑输远月合约。
分析师表示，预计12月小麦期货在11月30日首个通知日将有合约交割，这可能使近月小麦合约承压。
美国农业部称，上周出口销售美国小麦71.24万吨，高于35-55万吨的市场预估区间。
本周，CBOT-12月小麦 跌12-1/4美分，或约3%。
今日CBOT小麦期货预估成交量为105,302口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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