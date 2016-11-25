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市场报道 | 2016年 11月 26日 星期六 05:46 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦收低，套利交易令近月12月合约领跌市场

路透芝加哥11月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五下跌，在美国感恩节假期翌日交易时间缩短，近月12月小麦合约领跌市场。

CBOT-12月小麦合约 收跌5-3/4美分，报每蒲式耳3.95-3/4美元，套利交易令12月小麦跑输远月合约。

分析师表示，预计12月小麦期货在11月30日首个通知日将有合约交割，这可能使近月小麦合约承压。

美国农业部称，上周出口销售美国小麦71.24万吨，高于35-55万吨的市场预估区间。

本周，CBOT-12月小麦 跌12-1/4美分，或约3%。

今日CBOT小麦期货预估成交量为105,302口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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