重温稿-中国个股：安邦资产未来12个月拟择机增持至多35亿股中国建筑股票

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透上海11月26日 - 在周四二度举牌、持有中国建筑 10%股票后，中国安邦保险集团旗下安邦资产管理公司周五晚间表示，未来12个月将在合适的情况下继续增持中国建筑不低于1亿股、不超过35亿股的股份。
据中国建筑刊登在上海证交所网站的公告，安邦资产称，公司持续购入中国建筑股份，主要出于对中国实体经济和对中国建筑未来发展的看好，支持国家基础设施建设和民生工程建设，以期获得长期稳定的财务回报。
截止周四（24日），安邦资产通过旗下资管产品持有中国建筑30亿股。若未来安邦资产继续增持至多35亿股，其在中国建筑的持股比例最高将达21.67%。
对于安邦资产近期持续购入中国建筑股票，上海证交所稍早发出问询函要求其再次确认，此前“获得长期稳定财务回报，实现保险资金的增值保值”的增持目的是否发生变化，是否拟参与中国建筑的经营和管理。
安邦资产在对上证所问询函的回复中强调，增持中国建筑的目的是为了获得稳定的财务回报，关于管理事项完全以上市公司及全体投资者利益最大化为前提决定。
中国建筑是国内最大房地产开发和建筑综合企业集团，其控股股东为央企中国建筑工程总公司，持股比例为56.26%。中国建筑旗下拥有中国海外发展 、中国建筑国际 等多家上市公司。
中国建筑周五收报9.39元人民币，涨3.64%。（完）
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。