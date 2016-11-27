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亚洲 | 2016年 11月 27日 星期日 15:18 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月25日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          93.01    -0.02    -0.02   1207616
    京东                25.54    -0.20    -0.78   6497668
    新浪              77.48    +1.07    +1.40    981293
    搜狐              35.77    +0.89    +2.55    108005
    网易             227.09    -4.49    -1.94   1161223
    百度             164.44    +0.81    +0.50    924899
    
    台湾
    台湾积体电路       29.66    -0.23    -0.77    566166
    联电                1.84    -0.01    -0.54     46350
    日月光              5.38    -0.08    -1.47     85314
    硅品精密           7.56    +0.05    +0.67     81877
    和信超媒体         2.58    -0.03    -1.15     12874
    友达                3.60    +0.04    +1.12     29181
    中华电信           33.43    +0.26    +0.78     42861
    台湾国际航电      52.79    +0.26    +0.50    285468
    
    香港
    中国移动           54.08    +0.18    +0.33     63472
    中国联通           11.45    +0.10    +0.88     37477
    中国电信           46.96    -0.09    -0.19      5239
    中芯国际            6.74    -0.14    -2.03     14941
    电讯盈科         5.55    -0.03    -0.54      1135
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 李爽  审校 王丽鑫)

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