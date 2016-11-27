《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月25日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 93.01 -0.02 -0.02 1207616 京东 25.54 -0.20 -0.78 6497668 新浪 77.48 +1.07 +1.40 981293 搜狐 35.77 +0.89 +2.55 108005 网易 227.09 -4.49 -1.94 1161223 百度 164.44 +0.81 +0.50 924899 台湾 台湾积体电路 29.66 -0.23 -0.77 566166 联电 1.84 -0.01 -0.54 46350 日月光 5.38 -0.08 -1.47 85314 硅品精密 7.56 +0.05 +0.67 81877 和信超媒体 2.58 -0.03 -1.15 12874 友达 3.60 +0.04 +1.12 29181 中华电信 33.43 +0.26 +0.78 42861 台湾国际航电 52.79 +0.26 +0.50 285468 香港 中国移动 54.08 +0.18 +0.33 63472 中国联通 11.45 +0.10 +0.88 37477 中国电信 46.96 -0.09 -0.19 5239 中芯国际 6.74 -0.14 -2.03 14941 电讯盈科 5.55 -0.03 -0.54 1135 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 李爽 审校 王丽鑫)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。