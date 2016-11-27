金砖国家：11月25日股汇市收盘纵览

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透11月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月25日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.44%，报855.78点。
中国股市：沪综指收创近11个月新高逆转早盘跌势，受权重股护盘带动
中国汇市：人民币逆中间价小幅收升，大行现身维稳控制贬值节奏
香港股市：恒指收在两周高位，因深港通即将启动
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.27%，报61,559.077点。盘中跌幅一度达1.3%。中国铁矿石价格延续近日涨势，提振淡水河谷跳涨4.5%，支撑大盘。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.4120/35，上日收报3.3934/39。巴西检方可能调查巴西总统特梅尔(Michel Temer)是否向一位前部长施压，要求支持一位内阁成员的房地产投资，这可能影响该国财政改革，打压雷亚尔。
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南非股市：略微收高，指标股指连续第三周上涨，金矿类股受到追捧，因兰特疲软抵消了金价下跌的影响。指标Top-40指数 收盘上涨0.29%，报44,208.66点；大盘综合指数 收盘上涨0.27%，报50,696.1点。
南非汇市：兰特走弱，因惠誉将南非评等展望下调至负面
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印度股市：收涨，因卢比走软，提振Infosys等软件服务出口类股和Sun Pharma等医药类股上扬。BSE指数 收盘上涨1.76%，报26,316.34点创10月18日以来最大单日百分比涨幅，周线上扬0.6%；NSE指数 收盘上涨1.87%，报8,114.3点，当周涨0.5%。
印度汇市：卢比兑美元 收报68.46，上日收报68.73.
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌1.01%，报1,018.51点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.9%，报533.31点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.72%，报64.95；卢布兑欧元 贬值1.18%，报68.823。(完) (整理 李爽 审校 王丽鑫)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。