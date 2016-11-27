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市场报道 | 2016年 11月 27日 星期日 16:32 BJT

全球贵金属：11月25日SPDR黄金持仓下降0.73%，或6.53吨

路透11月25日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trus
t 称，周五其黄金持仓量下降0.73%至885.04吨，周三为891.57吨。
    
    以盎司计算，黄金持仓量 从28,664,770.51盎司降至
28,455,044.75盎司。(完)    
    
          
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
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    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 王丽鑫；审校 李爽)

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