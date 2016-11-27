澳新经济指标预测--11月28日-12月5日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月28日当周 11月28日(一) 暂无重要经济数据公布。 11月29日(二) 2145 新西兰建筑许可 10月 -- +0.2% 11月30日(三) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 11月 -- +3.8% 0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数 11月 -- 24.5% 企业活动指数 -- 38.4% 0030 澳洲建筑许可 10月 +1.5% -8.7% 民间住宅建筑许可 -- +2.3% 0030 澳洲民间部门信贷 10月 +0.4% +0.4% 房屋信贷 -- +0.5% 2145 新西兰贸易条件(较前季) 第三季 -- -2.1% 2230 澳洲AIG制造业指数 11月 -- 50.9 12月1日(四) 0030 澳洲资本支出(较前季) 第三季 -2.5% -5.4% 建筑资本支出(较前季) -- -10.6% 厂房/机械设备资本支出 -- +2.8% 12月2日(五) 0030 澳洲零售销售(较前月) 10月 +0.3% +0.6% 12月5日当周 12月4日(日) 2230 澳洲AIG服务业指数 11月 -- 50.5 12月5日(一) 0030 澳洲商业库存 第三季 -- +0.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 11月 -- +1.0% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 侯雪苹；审校 徐文焰)