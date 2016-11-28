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市场报道 | 2016年 11月 28日 星期一 08:02 BJT

****欧洲经济指标预测--11月28日-12月5日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段      预估值      前值
    
    11月28日当周
    
    11月28日(一)
    0900 意大利制造业企业信心指数                       11月       --       103.0   
    0900 欧元区M3货供额(年增率)                         10月     +5.0%      +5.0%
               对家庭贷款                                          --       +1.8%
               对非金融行业贷款                                    --       +1.9%
    1000 欧元区企业景气指数                             11月      0.57       0.55
               经济景气指数                                      107.0      106.3
               工业景气指数                                      负0.5      负0.6
               服务业景气指数                                　   12.5       12.0
               消费者信心指数终值                                负6.1      负8.0
               消费者通胀预期指数                                  --         4.3
               生产者通胀预期指数                                  --         3.2
    
    11月29日(二)
    0700 德国进口物价(较前月)                          10月      +0.7%      +0.1%
                     (较上年同期)                                -0.8%      -1.8%
    0745 法国消费者支出(较前月)                        10月      +0.5%      -0.2%
    0745 法国国内生产总值(GDP)(较前季)               第三季      +0.2%      +0.2%
    0815 瑞士非农就业岗位(万个)                      第三季        --       490.3
    0930 英国消费者信贷(亿英镑)                        10月  增加15.50  增加14.05
            抵押贷款发放金额(亿英镑)                         增加32.00  增加32.48
            抵押贷款批准件数(件)                                65,000     62,932
            M4货供额(较前月)                                       --       -0.4%
    1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)           11月初值      +0.1%      +0.2%
                            (较上年同期)                         +0.8%      +0.8%
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                    +0.1%      +0.2%
                                 (较上年同期)                    +0.8%      +0.7%
    
    11月30日(三)
    0001 英国GfK消费者信心指数                        11月         负3        负3
    0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指标                    10月         --      正1.59
    0700 德国实质零售销售(较前月)                     10月       +1.0%      -1.4%
                         (较上年同期)                            +1.0%      +0.4%
    0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 11月初值       +0.6%      +0.5%
    0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)              10月         --       +0.1%
    0800 瑞士KOF领先成长指标                          11月       104.0      104.7
    0855 德国经季节调整失业人数变化(万人)             11月   　减少0.5    减少1.3
             未经季节调整失业人数(万人)                            253        254
             经季节调整失业率                                     6.0%       6.0%
             经季节调整失业人数(万人)                              --       266.2
    1000 欧元区HICP(较上年同期)                   11月初值       +0.6%      +0.5%    
              扣除食品和能源的HICP                               +0.8%      +0.7%          
    1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)        11月初值         --       -0.1%
                            (较上年同期)                           --       -0.2%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                  -0.2%      +0.2%
                                 (较上年同期)                    +0.1%      -0.1%   
    1100 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)            10月         --        持平
                                  (较上年同期)                     --       -0.7%
    
    12月1日(四)
    0700 英国Nationwide房价(较前月)                   11月       +0.1%       持平
                       (较上年同期)                              +4.6%      +4.6%
    0815 瑞士零售销售(较上年同期)                     10月         --       -2.3%
    0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI)                11月        54.2       54.7
    0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI                  11月        51.8       50.9
    0850 法国Markit制造业PMI                          11月        51.5       51.5
    0855 德国Markit/BME制造业PMI                      11月        54.4       54.4
    0900 意大利失业率                                 10月       11.6%      11.7%
    0900 欧元区Markit制造业PMI                    11月终值        53.7       53.7
    0930 英国Markit/CIPS制造业PMI                     11月        54.5       54.3
    1000 意大利国内生产总值(GDP)(较前季)        第三季终值       +0.3%      +0.3%
                            (较上年同期)                         +0.9%      +0.9%
    1000 欧元区失业率                                 10月       10.0%      10.0%
    
    12月1-12日
    0930 英国抵押贷款利率                             11月         --        4.2%
    
    12月2日(五)
    0645 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季)              第三季       +0.3%      +0.6%
                          (较上年同期)                           +1.8%      +2.0%
    0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI                     11月        52.3       52.6
    1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)            10月       +0.2%      +0.1%
                      (较上年同期)                               -1.0%      -1.5%
    
    12月5日当周
    
    12月5日(一)
    0845 意大利Markit/ADACI服务业PMI                  11月         --       51.0
    0850 法国Markit服务业PMI                          11月         --       52.6
                   综合PMI                                         --       52.3
    0855 德国Markit服务业PMI                          11月         --       55.0
                   综合PMI终值                                     --       54.9
    0900 欧元区Markit服务业PMI终值                    11月         --       54.1
                     综合PMI终值                                   --       54.1
    0930 欧元区Sentix投资者信心指数                   12月         --       13.1
    0930 英国Markit/CIPS服务业PMI                     11月         --       54.5
    1000 欧元区零售销售(较前月)                       10月         --      -0.2%
                 (较上年同期)                                      --      +1.1%
    (完)
     
      
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 张涛；审校 徐文焰)

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