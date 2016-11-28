《中国报摘》--中国证券报11月28日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
* 头版头条:
--国家级交易平台--上海石油天然气交易中心日前投入运行。发改委主任徐绍史表示，希望三大石油公司和下游用户积极进场交易，尽快推动形成更具代表性、更有影响力的交易价格。
* 其他:
--中证报社评文章称，当前经济缓中趋稳仍属弱复苏，不宜过于乐观，稳增长仍要保持力度。明年宏观调控将维持积极的财政政策、稳健的货币政策基调。
--从烟台市发改委获悉，环渤海高铁研究方案已获得原则通过，山东省明确设计时速按照350公里考虑，计划投资600多亿元人民币。
--中国中车 称，下属全资子公司中车株洲电力机车正筹划收购斯柯达交通技术公司及相关公司和资产，但还未签订任何具有法律约束力的交易文件。如果成功收购，将是其首次兼并全套轨道交通设备制造商。
--上海联合产业交易所公告，南方工业资产管理有限责任公司日前挂牌转让华夏基金管理有限公司3.9%股权，挂牌价格9.36亿元。此前中信证券 已放弃对华夏基金17.8%股权的优先购买权。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 林高丽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。