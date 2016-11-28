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亚洲 | 2016年 11月 28日 星期一 08:22 BJT

《中国报摘》--中国证券报11月28日

* 头版头条:

--国家级交易平台--上海石油天然气交易中心日前投入运行。发改委主任徐绍史表示，希望三大石油公司和下游用户积极进场交易，尽快推动形成更具代表性、更有影响力的交易价格。

* 其他:

--中证报社评文章称，当前经济缓中趋稳仍属弱复苏，不宜过于乐观，稳增长仍要保持力度。明年宏观调控将维持积极的财政政策、稳健的货币政策基调。

--从烟台市发改委获悉，环渤海高铁研究方案已获得原则通过，山东省明确设计时速按照350公里考虑，计划投资600多亿元人民币。

--中国中车 称，下属全资子公司中车株洲电力机车正筹划收购斯柯达交通技术公司及相关公司和资产，但还未签订任何具有法律约束力的交易文件。如果成功收购，将是其首次兼并全套轨道交通设备制造商。

--上海联合产业交易所公告，南方工业资产管理有限责任公司日前挂牌转让华夏基金管理有限公司3.9%股权，挂牌价格9.36亿元。此前中信证券 已放弃对华夏基金17.8%股权的优先购买权。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 林高丽)

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