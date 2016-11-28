美国与加拿大经济指标预测--11月28日-12月5日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月28日当周 11月28日(一) 1530 美国达拉斯联储制造业活动指数 11月 -- 负1.5 11月29日(二) 1330 加拿大经常帐收支(亿加元) 第三季 赤字165 赤字198.6 1330 美国企业获利 第三季初值 -- -1.9% 1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季修正值 +3.0% +2.9% 最终销售 +2.5% +2.3% 消费者支出 -- +2.1% GDP平减指数 +1.5% +1.5% 个人消费支出(PCE)物价指数 +1.8% +1.4% 核心PCE物价指数 +1.8% +1.7% 1400 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 9月 +0.4% +0.2% 未经季节调整房价指数(较前月) +0.4% +0.4% 房价指数(较上年同期) +5.2% +5.1% 1500 美国消费者信心指数 11月 101.1 98.6 1530 美国达拉斯联储服务业营收指数 11月 -- 9.9 11月30日(三) 1315 美国ADP民间就业岗位变动(万个) 11月 增加16.5 增加14.7 1330 美国实质个人支出(较前月) 10月 -- +0.3% 个人所得(较前月) +0.4% +0.3% 经调整后的个人支出(较前月) +0.5% +0.5% 核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) -- +1.7% 个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +1.2% 1330 加拿大GDP(较前月) 9月 +0.1% +0.2% (较前季) 第三季 -- -0.4% GDP环比年率 +3.4% -1.6% 1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -- +0.4% (较上年同期) -- -0.5% 1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 11月 52.2 50.6 1500 美国成屋待完成销售(较前月) 10月 +0.3% +1.5% 1800 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 10月 -- +1.9% 12月1日(四) 1230 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 11月 -- 30,740 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月26日当周 25.3 25.1 四周均值(万人) -- 25.1 续请失业金人数(万人) 11月19日当周 204 204.3 1430 加拿大RBC经季节调整制造业采购经理人指数(PMI) 11月 -- 51.1 1445 美国Markit制造业PMI 11月终值 -- 53.9 1500 美国建筑支出(较前月) 10月 +0.5% -0.4% 1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 11月 52.2 51.9 投入物价分项指数 55.0 54.5 就业分项指数 -- 52.9 新订单分项指数 -- 52.1 1830 美国汽车销量年率(万辆) 11月 1,777 1,802 12月2日(五) 1330 美国非农就业岗位(万人) 11月 增加17.5 增加16.1 民间就业岗位(万人) 增加17.0 增加14.2 制造业就业岗位(万人) 减少0.3 减少0.9 政府部门就业岗位(万人) -- 增加1.9 失业率 4.9% 4.9% 平均时薪(较前月) +0.2% +0.4% 每周平均工时 34.4 34.4 劳动力就业参与率 -- 62.8% 1330 加拿大就业岗位变动(万个) 11月 减少2 增加4.39 失业率 7.0% 7.0% 就业参与率 -- 65.8% 1330 加拿大劳动生产率(较前季) 第三季 +1.0% -0.3% 1445 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 11月 -- 719.3 12月5日当周 12月5日(一) 1445 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 11月终值 -- 54.7 综合PMI -- 54.9 1500 美国就业趋势指数 11月 -- 129.0 1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 11月 55.2 54.8 企业活动指数 -- 57.7 就业指数 -- 53.1 新订单指数 -- 57.7 价格指数 -- 56.6 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 郑茵 审校 李爽)