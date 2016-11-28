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市场报道 | 2016年 11月 28日 星期一 08:32 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--11月28日-12月5日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值         前值
    
    11月28日当周
    
    11月28日(一)
    1530 美国达拉斯联储制造业活动指数                 11月         --        负1.5
    
    11月29日(二)
    1330 加拿大经常帐收支(亿加元)                    第三季    赤字165   赤字198.6
    1330 美国企业获利                             第三季初值       --        -1.9%
    1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率          第三季修正值     +3.0%       +2.9%
             最终销售                                            +2.5%       +2.3%
             消费者支出                                            --        +2.1%
             GDP平减指数                                         +1.5%       +1.5%
             个人消费支出(PCE)物价指数                           +1.8%       +1.4%
             核心PCE物价指数                                     +1.8%       +1.7%
    1400 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 9月      +0.4%       +0.2%
                        未经季节调整房价指数(较前月)             +0.4%       +0.4%
                                房价指数(较上年同期)             +5.2%       +5.1%
    1500 美国消费者信心指数                           11月       101.1        98.6
    1530 美国达拉斯联储服务业营收指数                 11月         --          9.9
    
    11月30日(三)
    1315 美国ADP民间就业岗位变动(万个)                11月   增加16.5     增加14.7
    1330 美国实质个人支出(较前月)                     10月        --         +0.3%
             个人所得(较前月)                                   +0.4%        +0.3%
             经调整后的个人支出(较前月)                         +0.5%        +0.5%
             核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)              +0.1%        +0.1%
                                      (较上年同期)                --         +1.7%
             个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                    --         +0.2%
                                  (较上年同期)                    --         +1.2%
    1330 加拿大GDP(较前月)                             9月      +0.1%        +0.2%
                  (较前季)                           第三季       --         -0.4%
               GDP环比年率                                      +3.4%        -1.6%
    1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)            10月        --         +0.4%
                              (较上年同期)                        --         -0.5%
    1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                11月       52.2         50.6
    1500 美国成屋待完成销售(较前月)                   10月      +0.3%        +1.5%
    1800 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值            10月        --         +1.9%
    
    12月1日(四)
    1230 美国Challenger企业计划裁员岗位(个)           11月        --        30,740
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)           11月26日当周     25.3         25.1
                 四周均值(万人)                                   --          25.1
                 续请失业金人数(万人)           11月19日当周      204        204.3
    1430 加拿大RBC经季节调整制造业采购经理人指数(PMI) 11月        --          51.1
    1445 美国Markit制造业PMI                       11月终值       --          53.9
    1500 美国建筑支出(较前月)                         10月      +0.5%        -0.4%
    1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数              11月       52.2         51.9
                                投入物价分项指数                 55.0         54.5 
                                就业分项指数                      --          52.9
                                新订单分项指数                    --          52.1
    1830 美国汽车销量年率(万辆)                       11月      1,777        1,802
    
    12月2日(五)
    1330 美国非农就业岗位(万人)                       11月   增加17.5     增加16.1
             民间就业岗位(万人)                              增加17.0     增加14.2
             制造业就业岗位(万人)                          　 减少0.3      减少0.9
             政府部门就业岗位(万人)                               --       增加1.9
             失业率                                              4.9%         4.9%
             平均时薪(较前月)                                   +0.2%        +0.4%
             每周平均工时                                        34.4         34.4
             劳动力就业参与率                                     --         62.8%
    1330 加拿大就业岗位变动(万个)                     11月      减少2     增加4.39
               失业率                                            7.0%         7.0%
               就业参与率                                         --         65.8%
    1330 加拿大劳动生产率(较前季)                   第三季      +1.0%        -0.3%
    1445 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数       11月        --         719.3
    
    12月5日当周
    
    12月5日(一)
    1445 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI)       11月终值       --          54.7
                   综合PMI                                        --          54.9
    1500 美国就业趋势指数                             11月        --         129.0
    1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI             11月       55.2         54.8
                              企业活动指数                        --          57.7
                                  就业指数                        --          53.1
                                新订单指数                        --          57.7
                                  价格指数                        --          56.6
    (完)
        
     经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 郑茵 审校 李爽)

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