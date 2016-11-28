版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 28日 星期一 08:23 BJT

《香港报摘》--经济日报11月28日

**头版头条**

--香港证监会主席唐家成相信，“老千股”只属少数，当局正作全方位监管及执法，处理相关的不法行为。

**其他**

--领展 位于旺角及九龙东的物业料于明年及2019年相继落成，连同潜在交易，集团相信未来五年均会有新增收入回馈股东，并继续开发绿色投资，冀进一步引入外国投资者。

--科通芯城 旗下一站式智能硬件制造平台“硬蛋”的首席投资官倪誉心表示，硬蛋正筹备独立融资，最快明年启动。

--远东发展 主席兼行政总裁邱达昌称，现时香港发展商难赚钱，当初分散投资的决定是正确的；英国脱欧后，货币贬值两成，加上政府减税，令英国成为“不贵”的理想投资地。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐