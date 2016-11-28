《香港报摘》--经济日报11月28日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**头版头条**
--香港证监会主席唐家成相信，“老千股”只属少数，当局正作全方位监管及执法，处理相关的不法行为。
**其他**
--领展 位于旺角及九龙东的物业料于明年及2019年相继落成，连同潜在交易，集团相信未来五年均会有新增收入回馈股东，并继续开发绿色投资，冀进一步引入外国投资者。
--科通芯城 旗下一站式智能硬件制造平台“硬蛋”的首席投资官倪誉心表示，硬蛋正筹备独立融资，最快明年启动。
--远东发展 主席兼行政总裁邱达昌称，现时香港发展商难赚钱，当初分散投资的决定是正确的；英国脱欧后，货币贬值两成，加上政府减税，令英国成为“不贵”的理想投资地。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。