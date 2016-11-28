《投资焦点》一些银行相信，资金从债市转股市的“大轮动”真的开始了

标题新闻：标准普尔确认比利时“AA/A-1+”信贷评等，展望为稳定
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资产大轮动展开的迹象之一是，投资者是否继续大规模减持债券。
“整体来说，我们知道许多资金已经流入固定收益市场，因此投资者如何应对这轮抛售，是十分重要的，”道富环球市场(State Street Global Markets)宏观策略主管Michael Metcalfe说。“如果他们让步，很明显就会推动下一轮跌势。”
**轮动力度不强**
如果出现轮动，有可能是受美国市场推动，某些美国债券的抛售程度属近几年来最严重。在欧洲和日本，通胀依然疲弱，货币政策仍极度宽松，料可为债券提供一些支撑。
意大利等欧元区成员国的政治风险上升，也暗示具有避险功能的德债需求将保持强劲。两年期德债收益率周五触及纪录低点负0.75%。
养老基金等长线投资者苦于债券收益率为负，可能也希望出现抛售，从而锁定较高的收益率。
“正因如此，或许有人会像散户投资者那样不希望持有固定收益产品。因此大轮动的想法是不是成立，将取决于谁是固定收益产品的边际买家或边际卖家，”摩根大通资产管理固定收益投资主管Nick Gartside说。(完)
(编译 王丽鑫/李爽/龚芳/王兴亚/郑茵 审校 徐文焰/张涛/张荻)
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