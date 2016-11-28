《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月28日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
*工商时报：
--内政部将向行政院提出〞加速都更推动方案〞，据悉，内政部将建议不限4、5层楼老旧公寓，初步匡定30年以上老旧住宅优先纳入加速都市更新整合范畴，且拟放宽法定公共设施不计入容积计算，以增加实质容积奖励提高参与都更意愿。预估逾30年老屋都更产值上看兆(万亿)台币以上。
--新光金 、彰银 、台中商银三大金融机构改选明年登场，是明年最受金融圈瞩目的年度盛事，其中，尤以新光金、彰银两家金融机构的改选最有看头，特别是目前尚处于官司诉讼的彰银经营权问题。
*经济日报：
--行政院本周将端出〞五加二〞产业之一的新农业方案，预计四年投入1,100多亿台币，推动十大重点政策，包括投入科技研发、连结产学研，因应气候变迁、农业缺工等挑战，农业相关的生技公司商机也将增加。
--立法院经济委员会周三将审查电业法修正草案，周四召开公听会。据悉，目前共有八个版本、四大争议点待整合，争议点包括拆解台电疑虑、环团坚持自由化应一步到位、电业监理机关层级，以及是否造成电价上涨。经济部官员与立委皆研判，本会期想三读〞要很拚〞。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。