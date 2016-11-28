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亚洲 | 2016年 11月 28日 星期一 08:40 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月28日

*工商时报：

--内政部将向行政院提出〞加速都更推动方案〞，据悉，内政部将建议不限4、5层楼老旧公寓，初步匡定30年以上老旧住宅优先纳入加速都市更新整合范畴，且拟放宽法定公共设施不计入容积计算，以增加实质容积奖励提高参与都更意愿。预估逾30年老屋都更产值上看兆(万亿)台币以上。

--新光金 、彰银 、台中商银三大金融机构改选明年登场，是明年最受金融圈瞩目的年度盛事，其中，尤以新光金、彰银两家金融机构的改选最有看头，特别是目前尚处于官司诉讼的彰银经营权问题。

*经济日报：

--行政院本周将端出〞五加二〞产业之一的新农业方案，预计四年投入1,100多亿台币，推动十大重点政策，包括投入科技研发、连结产学研，因应气候变迁、农业缺工等挑战，农业相关的生技公司商机也将增加。

--立法院经济委员会周三将审查电业法修正草案，周四召开公听会。据悉，目前共有八个版本、四大争议点待整合，争议点包括拆解台电疑虑、环团坚持自由化应一步到位、电业监理机关层级，以及是否造成电价上涨。经济部官员与立委皆研判，本会期想三读〞要很拚〞。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)

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