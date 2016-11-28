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亚洲 | 2016年 11月 28日 星期一 08:37 BJT

《香港报摘》--信报11月28日

**头版头条**

--深港通落实在12月5日开车后，港交所 已急不及待设定明年主要战略目标，争取“股指期货通”和“商品通”的推出。

**其他**

--金融发展局高级顾问、前金管局助理总裁李建英认为，美国下月未必加息，因会冲淡刺激经济增长的效果；由于美元强势快到尽头，而内地经济又保持平稳增长，预期人民币兑美元短期不会跌穿7，明年甚至有机会回升至6.4的水平。

--证监会前主席、资深大律师梁定邦表示，证监会负责监管港交所 ，倘若参与交易所属下委员会，确实存在问题，最好的做法是把上市审批权移交证监会。

--来自日本的电动车公司GLM财务总监长野草太接受访问时称，计划在中国兴建工作室和研发中心，并向中国的电动车生产商提供相关工程解决方案。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)

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