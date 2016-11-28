《香港报摘》--信报11月28日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**头版头条**
--深港通落实在12月5日开车后，港交所 已急不及待设定明年主要战略目标，争取“股指期货通”和“商品通”的推出。
**其他**
--金融发展局高级顾问、前金管局助理总裁李建英认为，美国下月未必加息，因会冲淡刺激经济增长的效果；由于美元强势快到尽头，而内地经济又保持平稳增长，预期人民币兑美元短期不会跌穿7，明年甚至有机会回升至6.4的水平。
--证监会前主席、资深大律师梁定邦表示，证监会负责监管港交所 ，倘若参与交易所属下委员会，确实存在问题，最好的做法是把上市审批权移交证监会。
--来自日本的电动车公司GLM财务总监长野草太接受访问时称，计划在中国兴建工作室和研发中心，并向中国的电动车生产商提供相关工程解决方案。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。