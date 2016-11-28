中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周两升一跌，CFETS指数升至94.67

路透上海11月28日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(25日)的CFETS人民币汇率指数 较前周上涨0.14%至94.67，较2014年底则仍下跌5.33%。

CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子的汇率指数 和参考SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数 分别为96.04和95.29，较前周分别上涨0.16%和下跌0.04%，较2014年底则分别下跌3.96%和下跌4.71%。

上述三个指数和上周五路透根据CFETS公布的中间价测算的三个汇率指数表现一致。

上周人民币兑美元即期 跌0.35%，而美元指数 上周上涨0.28%，升势较上周明显趋缓，因投资者利用美债收益率从近期高位小幅回落以及当周因节日交易时间缩短的机会对美元涨势进行整固，此前美元触及近14年高位。若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌10.28%，而美元指数则累计上涨12.43%。

2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，中国高层多次强调，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）

参看详情，请点选中国货币网：www.chinamoney.com.cn (发稿 张金栋; 审校 吴云凌)