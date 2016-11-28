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亚洲 | 2016年 11月 28日 星期一 08:54 BJT

《全球汇市》美元进一步远离近14年高位，市场静待本周的风险事件

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0623  1.0584  +0.37  -2.18  1.0860
    美元/日圆            112.34  113.06  -0.64  -6.62  120.30
    欧元/日圆         119.34  119.72  -0.32  -8.53  130.47
    美元/瑞郎            1.0106  1.0130  -0.24  +0.88  1.0018
    英镑/美元            1.2476  1.2474  +0.02 -15.35  1.4738
    美元/加元            1.3509  1.3528  -0.14  -2.38  1.3839
    美元/离岸人民币      6.9378  6.9447  -0.10  +5.63  6.5680
    澳元/美元            0.7451  0.7430  +0.28  +2.42  0.7275
    新西兰元/美元        0.7057  0.7040  +0.24  +3.40  0.6825
    澳元/日圆         83.720  84.070  -0.42  -4.45  87.620
    新西兰元/日圆     79.280  79.470  -0.24  -3.29  81.980
    英镑/日圆         140.21  140.88  -0.48 -20.88  177.22
    澳元/新西兰元     1.0557  1.0562  -0.05  -1.00  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 王兴亚/李爽/龚芳  审校 王丽鑫/张涛/张荻/杜明霞)

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