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亚洲 | 2016年 11月 28日 星期一 08:57 BJT

国际油市：油价跌逾1%，因对产油国能否达成减产协议的疑虑加剧

油价上周五挫跌逾3%，因石油输出国组织(OPEC)成员国与非OPEC产油国就具体减产幅度分配存在分歧。

“有关OPEC减产协议存在进一步疑问，这打压原油价格下跌，”澳新银行周一表示。

OPEC将于周三在维也纳开会决定减产细节，非OPEC产油国如俄罗斯或阿塞拜疆可能参加会议。

因沙特拒绝参加，原定于周一召开的OPEC与非OPEC产油国会议被取消。

沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周日称，他相信即便产油国不干预，2017年油市也能自行平衡，所以产量维持现状是合理的。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫/王兴亚；审校 张涛/徐文焰)

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