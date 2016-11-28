国际油市：油价跌逾1%，因对产油国能否达成减产协议的疑虑加剧

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
油价上周五挫跌逾3%，因石油输出国组织(OPEC)成员国与非OPEC产油国就具体减产幅度分配存在分歧。
“有关OPEC减产协议存在进一步疑问，这打压原油价格下跌，”澳新银行周一表示。
OPEC将于周三在维也纳开会决定减产细节，非OPEC产油国如俄罗斯或阿塞拜疆可能参加会议。
因沙特拒绝参加，原定于周一召开的OPEC与非OPEC产油国会议被取消。
沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周日称，他相信即便产油国不干预，2017年油市也能自行平衡，所以产量维持现状是合理的。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫/王兴亚；审校 张涛/徐文焰)
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