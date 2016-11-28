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亚洲 | 2016年 11月 28日 星期一 08:51 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息11月28日

**上海证券报**

--停牌三个月后，上海电力 公告，拟以30.1亿元人民币对价，向控股股东国家电投购买其持有的江苏电力100%股权；同时，拟向不超过10名特定投资者定增募资不超过20.92亿元，用于支付现金对价及募投项目建设。

**证券时报**

--清科研究中心数据显示，截至9月底，国内共成立980只政府引导基金，其中789只已披露基金规模达3.3万亿元，今年新设立的引导基金数量和规模均接近2015年全年水平。

--从2013年举牌招商银行 以来，安邦保险已经连续四年累计对10只蓝筹股发起密集举牌，并至少向五家上市公司成功派驻董事。

--国家发改委宏观经济研究院副院长马晓河撰文称，今后中国经济增长向周期底部接近的概率加大，宏观政策的关键是，中国经济增长必须尽快实现新旧动力的接续。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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