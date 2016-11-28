《中国报摘》--其他报纸重要消息11月28日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**上海证券报**
--停牌三个月后，上海电力 公告，拟以30.1亿元人民币对价，向控股股东国家电投购买其持有的江苏电力100%股权；同时，拟向不超过10名特定投资者定增募资不超过20.92亿元，用于支付现金对价及募投项目建设。
**证券时报**
--清科研究中心数据显示，截至9月底，国内共成立980只政府引导基金，其中789只已披露基金规模达3.3万亿元，今年新设立的引导基金数量和规模均接近2015年全年水平。
--从2013年举牌招商银行 以来，安邦保险已经连续四年累计对10只蓝筹股发起密集举牌，并至少向五家上市公司成功派驻董事。
--国家发改委宏观经济研究院副院长马晓河撰文称，今后中国经济增长向周期底部接近的概率加大，宏观政策的关键是，中国经济增长必须尽快实现新旧动力的接续。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。