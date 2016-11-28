全球金市：金价脱离数月低点上涨，因美元回吐涨幅

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
美元指数 跌0.25%报101.230.
美元进一步撤离近14年高点，投资者静待本周的重要事件，这些事件可能至少暂时打压美元的的多头走势。
一年来市场经历了诸多重大冲击，下周投资者又将面临两大考验：石油输出国组织(OPEC)将讨论减产，意大利拉开欧洲一系列选举的帷幕。
油价周一跌逾1%，延续上周五的跌势，因市场再次怀疑周三将召开的会议上，主要产油国能否达成减产协议。
11月25日止当周，全球主要黄金消费国中国的黄金溢价跳涨至近三年高位，因担心供应短缺。交易员称，中国限制进口许可的举措可能抑制供应。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五其黄金持仓量下降0.73%至885.04吨，周三为891.57吨。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰/李爽 审校 张涛/杜明霞)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。