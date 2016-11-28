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亚洲 | 2016年 11月 28日 星期一 08:56 BJT

全球金市：金价脱离数月低点上涨，因美元回吐涨幅

美元指数 跌0.25%报101.230.

美元进一步撤离近14年高点，投资者静待本周的重要事件，这些事件可能至少暂时打压美元的的多头走势。

一年来市场经历了诸多重大冲击，下周投资者又将面临两大考验：石油输出国组织(OPEC)将讨论减产，意大利拉开欧洲一系列选举的帷幕。

油价周一跌逾1%，延续上周五的跌势，因市场再次怀疑周三将召开的会议上，主要产油国能否达成减产协议。

11月25日止当周，全球主要黄金消费国中国的黄金溢价跳涨至近三年高位，因担心供应短缺。交易员称，中国限制进口许可的举措可能抑制供应。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五其黄金持仓量下降0.73%至885.04吨，周三为891.57吨。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰/李爽 审校 张涛/杜明霞)

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