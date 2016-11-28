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亚洲 | 2016年 11月 28日 星期一 09:26 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆走贬，跟随美国收益率回落走势

0102 GMT

* 美元兑日圆回落，跟随美国收益率从上周五亚洲时段触及高点回落的走势

* 市场存在诸多疑虑，黑色星期五过后、美国市场重新开市前出现平仓活动，市场亦关注周五发布的美国非农就业数据

* 美元兑日圆已跌落112.38-113.40小时图一目云区，接近100小时均线112.24

* 在112.00前方出现一些支持性买盘，下方有停止单

* 在112.00有5.34亿美元期权到期，构成些许支持

* 美国10年期和两年期公债收益率目前分别在2.337%和1.117%，周五料将分别在2.391%和1.145%。(完)

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