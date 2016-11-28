《汇市简讯》美元兑日圆走贬，跟随美国收益率回落走势

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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* 美元兑日圆回落，跟随美国收益率从上周五亚洲时段触及高点回落的走势
* 市场存在诸多疑虑，黑色星期五过后、美国市场重新开市前出现平仓活动，市场亦关注周五发布的美国非农就业数据
* 美元兑日圆已跌落112.38-113.40小时图一目云区，接近100小时均线112.24
* 在112.00前方出现一些支持性买盘，下方有停止单
* 在112.00有5.34亿美元期权到期，构成些许支持
* 美国10年期和两年期公债收益率目前分别在2.337%和1.117%，周五料将分别在2.391%和1.145%。(完)
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全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 龚芳)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。