《香港报摘》--其他报纸重要消息11月28日

**明报**

--市场消息称，中国公安部旗下金联汇通与香港邮政局旗下香港翘普电子已于11月8日签署备忘录，双方将在对方的境内设立分公司，以提供电子身份验证，意味着内地客来港开户门槛大降。

--香港航空新任副董事长兼执行董事邓竟成称，公司将于明年下半年开通香港直飞温哥华航线，并投入首架空巴A350客机，同时亦正研究直航更多北美与欧洲航点。

**星岛日报**

--香港与英国及日本两个税务管辖区签订协议，明年1月起将实施自动交换财务账户资料，银行界预期，届时在香港有财务账户的其他国籍人士，其资产值逾100万美元以上，将会成为首批要求申报及互换资料对象。

--财经事务及库务局局长陈家强在其网志为楼市“加辣”护航，他指出，在香港、伦敦、纽约及雪梨，很市民都面对楼价飙升的问题，即使香港信奉自由经济但当楼价与本地市民的负担能力完全脱，政府都应为照顾这些人士的利益而推出若干措施。

**苹果日报**

--政府为楼市“加辣”，物业代理公司美联物业 主席黄建业认为，楼价短期内将下跌3-5%，一手及二手成交下跌60%。

--住宅印花税辣上加辣，资金转投车位市场，综合市场消息，本月车位成交数量已超过1,100个，其中成交最多为南丰集团下的东涌昇荟。

**东方日报**

--截至本月11日，今年已有39家创业板公司上市，共集资近39亿港元，均打破去年纪录。

--康师傅 上周宣布，考虑到集团大部分交易以人民币计值及结算，而且更改呈列货币可减少美元兑人民币汇率波动对集团综合财务报表造成之影响，故将财务报表由美元改以人民币计价，明年1月1日起生效。

**文汇报**

--凯顺能源 与日本第一稀元素化学工业株式会社 上周五在香港正式签约，凯顺成为对方全球采购锆沙原料的重要供应商。

--苏宁控股集团副总裁金明表示，在今年新开五个苏宁（生活）广场项目的基础上，未来三年将继续在全国一二线城市新建10个左右的城市商业地标建筑。（完）

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